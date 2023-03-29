Во Франции продолжаются беспорядки. Задержаны 200 человек, пострадали 175 полицейских

Во Франции на десятый день протестов против пенсионной реформы, во вторник, 28 марта, по всей стране на улицы снова вышли сотни тысяч человек. При этом в Париже и некоторых других городах уличные акции переросли в беспорядки. По данным французского МВД, в результате столкновений 175 полицейских получили повреждения. В Париже были также ранены как минимум двое протестующих, сообщает агентство AFP со ссылкой на данные корреспондента. Полиция задержала около 200 участников беспорядков.

Во французской столице одетые в черное демонстранты с закрытыми лицами поджигали мусорные баки и грабили супермаркеты, передает AFP. Реагируя на беспорядки, полиция применила слезоточивый газ.

В портовом городе Лорьян на северо-западе Франции демонстранты блокировали железнодорожные пути горящими баррикадами. Из-за продолжающихся забастовок на НПЗ и складах горючего около 15% заправок в стране были вынуждены сократить ассортимент предлагаемых видов топлива, на 7% заправок горючее закончилось вовсе.

Из-за протестов 28 марта в ряде городов Франции наблюдались также перебои в работе общественного транспорта. Эйфелева башня и Версальский дворец были закрыты для посетителей.

Меньше протестующих во Франции, чем неделей ранее

Относительно числа участников протестов 28 марта данные полиции и призвавшего к демонстрации профсоюза CGT расходятся. Так, по оценке МВД Франции, в этот день на улицы страны вышли в общей сложности 740 000 человек, из них 93 000 - в Париже. Профсоюз CGT насчитал два миллиона демонстрантов, из них - 450 000 во французской столице. Для сравнения: 23 марта, по данным CGT, против пенсионной реформы президента Франции Эмманюэля Макрона на улицах протестовали 3,5 млн человек, из них 800 000 - в Париже.

Следующую общенациональную акцию протеста профсоюзы запланировали на 6 апреля. Вскоре после объявления этой даты премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что готова провести встречу с профсоюзами 3 или 4 апреля.