Плохой, плохой, злой. Чем классна четвертая часть Джона Уика(3)
За первый же уик-энд „Джона Уика 4“ посмотрели в Эстонии более 13 000 зрителей. Так ли хорош самый популярный фильм весны?
Во времена моего детства, видеокассет и одноголосового перевода была очень популярна комедия „Горячие головы“. Она пародировала не только главные кинохиты — от „Основного инстинкта“ до „Крестного отца“, но и, кажется, сам образ голливудского кино. В один из моментов, когда главный герой начинает крушить врагов направо и налево, на экране возникает счетчик убитых. Он быстро набирает скорость, а сам фильм вскоре объявляется самым кровавым в истории. Что ж, после просмотра „Джона Уика 4“ я могу с уверенностью сказать: рекорд „Горячих голов“ по погибшим нехорошим парням побит — а хороших в этом фильме попросту нет.
Сюжет „Джона Уика 4“ вытекает из предыдущей части. В ней, если кто забыл, заглавный герой оказывается сыном Беларуси с весьма распространенным на постсоветском пространстве именем Джордани Йованович, от него отрекается даже родной цыганский клан, а недавний друг — менеджер отеля Continental Уинстон — стреляет в него и сбрасывает с крыши. В начале 4-й части мы видим живого Уика, который находится в стимпанковском убежище, и герой Лоуренса Фишберна (тут бы вспомнить про „Матрицу“) дарит ему черный с иголочки костюм. Уик возвращается к попыткам восстановить свой статус в правлении кланов или хотя бы убить как можно больше людей. Со вторым получается намного лучше. Потому что первое напоминает борьбу с ветряными мельницами — в ней, кажется, не победить.
Перед нами мелькают небоскребы Осаки и шпили Парижа, сбитые мотоциклисты и отрубленные конечности. При этом сами герои будто пришли откуда-то из другого века - они слушают граммпластинки, звонят по проводным телефонам и стреляются из настоящих дуэльных пистолетов. В то же время носят сверхпрочные костюмы, которые выдерживают прямое попадание пули из автомата — но прошиваются насквозь самурайским мечом. Не обходится, конечно, и без развесистой клюквы (что, конечно, фича, а не баг): цыгане заливают ожоги водкой - причем принимают ее не только наружно, но и внутренне, а по-русски почти все говорят с сильным бриатнским акцентом. Но последнее простительно ради заключительная сцены — подъема по лестнице с неизбежной дуэлью в финале — она и вовсе вскоре станет классикой боевика.
Когда-то Чад Сталхески был каскадером. Работал на съемках печально знаменитого „Ворона“, где погиб Брендан Ли, дублировал Киану Ривза в „Матрице“. Встав на самостоятельный путь Сталхески с лихвой отдает дань фильмам, в которых принимал участие сам. Впрочем, не только им. К примеру, мастер боевых искусств Донни Йен по-прежнему слеп (как и в одной из частей „Звездных войн“), а сцены битвы на мечах — явно копируют японские боевки. Самоцитированием режиссер тоже не брезгует: нас снова ждет драка с перестрелкой в ночном клубе (но кажется, еще зрелищнее, чем во всех предыдущих частях „Уика“), а главным антигероем снова выступит европейский аристократ. Итальянского графа сменит маркиз де Грамон. Его роль сыграл Билл Скарсгард (клоун из „Оно“). Французский акцент в его исполнении идеален, а зло — хотя рассчетливо и жестоко, но всё-таки психопатично, трусовато и - что особенно интересно - недальновидно. От того этот парень и страдает.
Еще одного не совсем хорошего парня (повторюсь, с хорошими парнями в фильме явный недостаток) играет актер Клэнси Браун. Вы точно помните его по роли надсмоторщика в „Побеге из Шоушенка“. Теперь у Брауна — похожая роль. Смотрящего за соблюдением закона в мире, где закон трактуют весьма своеобразно. Интересно, что лет 20 назад этот актер сыграл в комедийном фильме ужасов „В финале Джон умрет“. И это как будто бы на что-то намекает.
И да, если во время просмотра у вас возникнет ощущение, что вас ждет отличная (и логичная) сцена после титров, то знайте — предчувствия вас не обманули. Потому что с хорошими парнями в фильме очевидные проблемы, а вот хорошая девушка там присутствует. Да еще какая.
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