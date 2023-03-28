Плохой, плохой, злой. Чем классна четвертая часть Джона Уика

Во времена моего детства, видеокассет и одноголосового перевода была очень популярна комедия „Горячие головы“. Она пародировала не только главные кинохиты — от „Основного инстинкта“ до „Крестного отца“, но и, кажется, сам образ голливудского кино. В один из моментов, когда главный герой начинает крушить врагов направо и налево, на экране возникает счетчик убитых. Он быстро набирает скорость, а сам фильм вскоре объявляется самым кровавым в истории. Что ж, после просмотра „Джона Уика 4“ я могу с уверенностью сказать: рекорд „Горячих голов“ по погибшим нехорошим парням побит — а хороших в этом фильме попросту нет.

Сюжет „Джона Уика 4“ вытекает из предыдущей части. В ней, если кто забыл, заглавный герой оказывается сыном Беларуси с весьма распространенным на постсоветском пространстве именем Джордани Йованович, от него отрекается даже родной цыганский клан, а недавний друг — менеджер отеля Continental Уинстон — стреляет в него и сбрасывает с крыши. В начале 4-й части мы видим живого Уика, который находится в стимпанковском убежище, и герой Лоуренса Фишберна (тут бы вспомнить про „Матрицу“) дарит ему черный с иголочки костюм. Уик возвращается к попыткам восстановить свой статус в правлении кланов или хотя бы убить как можно больше людей. Со вторым получается намного лучше. Потому что первое напоминает борьбу с ветряными мельницами — в ней, кажется, не победить.