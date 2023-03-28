Онкобольным больше не нужны изнуряющие поездки: в Нарве прошел первый сеанс химиотерапии

Марина Егорова, медсестра из Нарвы, волнуется перед первой процедурой, несмотря на то, что год проходила обучение: „Наверное, уверенно никогда не будешь себя чувствовать, главное, не показать своего волнения, а все сделать хорошо, мы понимаем, что для пациента процедура должна пройти спокойно, она очень значима для здоровья, это не просто анализ крови“.

Ольга Кохаль в Нарве второй раз. Первый раз она приезжала в Нарву несколько недель назад, чтобы проанализировать, какие медпрепараты надо заказать для ведения сеансов химиотерапии, потому что пока за это отвечают тартуские специалисты. Медикаменты везут на машине вслед за врачами. Но в будущем, вероятно, Тартуская больница будет оплачивать препараты, а готовить их будут в Нарве. Перед растворением препаратов нужно делать разные анализы, поэтому это лучше делать на месте. Оборудование и помещение для этого, уверен Аго Кыргвеэ, член правления Нарвской больницы, будут через несколько месяцев. Чтобы сотрудники не отравились, важно провести специальную вентиляцию и учесть много других особенностей для подготовки такого помещения. По подсчетам специалистов Нарвской больницы, необходимо вложить в него 240 тысяч евро. Их пока нет, но Аго говорит, что они должны их найти в любом случае, правда, не уточняет, где именно. Больница уже обращалась в горуправу за поддержкой, но в бюджете на 2023 год не оказалось средств на это, поэтому сейчас правление больницы ищет другие варианты. „Сами справимся со своими проблемами“, – добвляет Аго Кыргвеэ.