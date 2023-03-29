ГАЛЕРЕЯ | В обновленном торговом центре Tsentraal в Йыхви откроется супермаркет Maxima

За последний год в торговом центре Tsentraal была проведена полная реконструкция, а следующим этапом станут строительные работы с целью открытия нового продуктового магазина Maxima. Общая площадь Tsentraal составляет 8000 квадратных метров, из которых Maxima будет использовать около 14% (1118 квадратных метров). С приходом Maxima список магазинов и брендов в Tsentraal увеличится еще заметнее. Появления нового продуктового магазина с нетерпением ждут как покупатели, так и арендаторы центра. „Мы рады совместному проекту в этом торговом центре. Мы подписали долгосрочный договор аренды с East Capital. Мы верим, что реконструкция торгового центра и привлечение новых арендаторов пройдет успешно для всех арендаторов торгового центра, который станет интересным центром притяжения не только жителей Йыхви, но и для гостей города. Это будет уже 15-й магазин MAXIMA в регионе Ида-Вирумаа и 85-й в Эстонии. Мы планируем нанять 18 сотрудников в этом новом магазине торгового центра Tsentraal Keskus“, - сказал Роландас Шлежас, менеджер по управлению недвижимостью и развитию Maxima. По словам исполнительного директора торгового центра Tsentraal Аннели Мянд, развитие торговли в Ида-Вирумаа за последние годы значительно изменилось. Различные кризисы повлияли на покупательское поведение, потребление, а новые торговые центры регулируют будущие направления развития своих более мелких конкурентов.

„Видение Tsentral состоит в том, чтобы стать общественным центром Йыхви, где наряду с торговлей, обслуживанием и офисными помещениями найдутся развлечения и возможности для проведения досуга для каждого“, - добавила Мянд.



Торговый центр привлёк в город Йыхви ряд известных, но новых для региона брендов, таких как Jysk, Sinsay и 24/7 Fitness. По словам представителя последнего, их встретили очень тепло – посетителей значительно больше, чем ожидалось: горожане с удовольствием выбираются из дома и тренируются в новом современном спортивном клубе. К концу апреля также будет готова йога-студия, где можно будет проводить групповые занятия – заинтересованных тренеров приглашают связаться с центром.



Третий этаж торгового центра будет отдан под современные офисные помещения, пользующиеся в Ида-Вирумаа большим спросом. За последние годы организация работы ряда компаний и, соответственно, частота использования офисных помещений существенно изменились. Исходя из этого, недавно в центре открылся новый „офисный отель“, который позволяет использовать для совместной работы открытые пространства, где можно найти зоны хот-деск, приватные кабинки для переговоров, современные комнаты для собраний и уютный лаунж с открытой кухней для нетворкинга. Скоро здесь откроется и новое нотариальное бюро.



К началу лета будет окончательно завершен фасад торгового центра Tsentraal с использованием световых решений, что добавит центру Йыхви очередную интересную архитектурную особенность. „Одной из важнейших социальных ценностей East Capital при развитии торговых и деловых центров в Ида-Вирумаа, несомненно, является и развитие городского пространства. Здесь очень важно сотрудничество с местным самоуправлением, от которого зависит, получит ли расположенная рядом с центром Центральная площадь новый облик – и когда именно. Ида-Вирумаа в целом и волость Йыхви заслуживают красивой, современной и продуманной жилой среды и городского пространства как для жителей, так и для бизнеса“, - подчеркнул руководитель по инвестициям East Capital Real Estate Мартин Отса.