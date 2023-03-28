Вывоз детей из Украины в Россию: отвечаем на все главные вопросы

Международное право признает границы Украины такими, какими они были в начале 2014 года - до российской аннексии Крыма и захвата других регионов страны. Таким образом, эти территории считаются оккупированными и действие Женевской конвенции распространяется на всех детей и в целом на гражданское население на них.

„Россия - участница Женевских конвенций, поэтому аргументы про то, что власти ничего плохого не делали и Международный уголовный суд нам не указ, как минимум не очень состоятельны“, - сказала Би-би-си Наталия Секретарева, юрист Центра защиты прав человека „Мемориал“.

В Конвенции подчеркивается, что оккупирующая держава „ни в коем случае“ не должна менять гражданское состояние детей. Это значит, что украинских детей нельзя переводить в российское гражданство.

В своем заявлении прокурор Карим Хан уточняет, что „на момент этих депортаций украинские дети находились под защитой Четвертой Женевской конвенции“. Она называется „О защите гражданского населения во время войны“ и прямо запрещает принудительное перемещение или депортацию гражданского населения с территории оккупированного государства.

„Мое Управление утверждает, что эти действия, среди прочего, демонстрируют намерение навсегда вывезти этих детей из их собственной страны“.

„Инциденты, выявленные моим Управлением, включают депортацию по меньшей мере сотен детей, взятых из приютов и детских домов. Мы утверждаем, что многие из этих детей впоследствии были переданы на усыновление в Российскую Федерацию. Закон в Российской Федерации был изменен президентскими указами, изданными президентом Путиным, чтобы ускорить получение [детьми] российского гражданства, облегчив их усыновление российскими семьями“, - заявил прокурор МУС.

Полностью ордера на арест не были опубликованы из соображений безопасности жертв и свидетелей, однако генеральный прокурор базирующегося в Гааге суда Карим Хан в отдельном заявлении объяснил, что речь идет о детях из приютов и детских домов на оккупированных территориях Украины.

Международный уголовный суд (МУС) подозревает президента Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Подсчитать или же перепроверить число сирот из Украины по открытым данным затруднительно: детей активно перемещают между регионами и между учреждениями как внутри России, так и внутри оккупированных территорий. Например, по словам пресс-службы Львовой-Беловой, почти все сироты из учреждений самопровозглашенной ЛНР уже вернулись обратно в регион (Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию). Кроме того, нет уверенности, что в российских СМИ появляется полная информация обо всех перевезенных детях.

Несмотря на обилие репортажей, сколько именно сейчас на территории России находится детей-сирот из Украины, неизвестно. Би-би-си запросила актуальную цифру в пресс-службе Марии Львовой-Беловой и ожидает ответа. В октябре 2022 года на официальном сайте уполномоченной писали, что в разное время в России находились „1,5-2,5 тысяч детей“.

Российские власти называли такой вывоз детей эвакуацией и спасением. Мария Львова-Белова с самого начала была организатором и публичным лицом этого процесса, она под телекамеры встречала поезда с детьми и позже передавала их под опеку в семьи. Процесс широко освещался в государственных СМИ - как сами перемещения, так и многочисленные мероприятия с участием детей (к ним, среди прочих, приезжали с подарками российские губернаторы).

Первая группа - дети-сироты из интернатов и других социальных учреждений. Вывоз их в Россию начался еще в середине февраля 2022 года, до полномасштабного российского вторжения. Сначала детей вывозили из интернатов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем, по мере того как Россия оккупировала новые украинские территории, - из Херсонской, Запорожской, Николаевской и других областей. Сирот в том числе забирали с собой российские войска при отступлении.

Насколько известно Би-би-си, сейчас большинство детей из Украины, оказавшихся в России без родителей, относятся к одной из трех групп.

При этом Львова-Белова, комментируя обвинения МУС, заявила, что власти РФ не делают ничего противозаконного: „Мы не получили ни одного запроса, который подтверждал бы, что дети разлучены с родителями, что, например, тот или иной ребенок был депортирован, то есть насильственно вывезен на территорию России“.

Да. Российские чиновники, и прежде всего сама уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, с гордостью рассказывают о вывозе украинских детей-сирот в Россию, устройстве их в семьи и выдаче им гражданства.

Наконец, еще одна группа - дети, которые оказались разлучены с родными в ходе боевых действий или же чьи родители погибли или пропали без вести. Про таких вывезенных детей российские власти публично сообщают меньше всего. Еще в апреле 2022 года директор департамента Минпросвещения Лариса Фальковская говорила, что в Россию ввезли 100 детей из, по формулировке чиновницы, „освобожденных территорий Украины“ (откуда именно были дети и что с ними стало, Би-би-си неизвестно). Позже Мария Львова-Белова рассказывала о 31 ребенке, „найденном в подвалах жилых домов“ Мариуполя. По состоянию на осень прошлого года в России оставались 27 из них. В ноябре уполномоченная также упоминала „минимум о ста детях, находящихся в подвалах Бердянска и Мелитополя“. Би-би-си запросила информацию об их судьбе и ожидает ответа.

Международный уголовный суд про эту группу детей публично ничего не говорил.

Несмотря на то, что большинство детей из лагерей отдыха смогли воссоединиться с родителями, сам факт их продленного пребывания в России может считаться военным преступлением, говорит следственная комиссия ООН в своем докладе, опубликованном в марте 2023 года: „Российские власти нарушили свое обязательство по международному гуманитарному праву всячески содействовать воссоединению семей, разлученных в результате вооруженного конфликта. Такое поведение может также приравниваться к военному преступлению в виде неоправданной задержки в репатриации гражданских лиц“.

После того как дети и родители оказались разделены линией фронта, российские власти не стали возвращать детей в Украину организованно, объявив, что забрать их родители могут лично. Таким образом изначально в России застряли сотни детей, но за прошедшие месяцы большинство родителей смогли приехать из Украины и забрать их домой. „Более 2000 детей уже вернулись к своим семьям“, сейчас их остается 56, сообщила в соцсетях сама Мария Львова-Белова.

Формально родители отправляли детей в лагеря отдыха в Россию добровольно, но многие матери объясняли Би-би-си и другим журналистам, что их подтолкнула к этому сама ситуация оккупации: обстрелы и страх за жизнь и психическое здоровье детей.

Вторая группа детей из Украины - это дети прежде всего из Харьковской и Херсонской областей, выехавшие во время оккупации в августе-октябре 2022 года в оздоровительные лагеря в Краснодарский край и в аннексированный Крым. После освобождения украинской армией их родных городов и сел дети и родители оказались по разные стороны фронта (Би-би-си подробно рассказывала об этом на примере города Балаклея - дети оттуда уехали отдыхать в Геленджик и застряли там на неопределенный срок).

По украинским данным, количество депортированных и принудительно перемещенных в Россию детей сейчас составляет 16210 человек. Это поименный список, созданный на основе заявлений родителей, родственников, местных властей или свидетелей. Найти его можно на сайте „Дети войны“. По словам ​​уполномоченной президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, информация по каждому ребенку проверяется органами и по каждому случаю заводится уголовное дело.

По словам программного директора благотворительной организации „СОС Дитячі містечка Україна“ Дарьи Касьяновой - фонд в том числе занимается поиском родственников вывезенных в Россию детей и возвращением детей в Украину, - можно говорить о десятках таких случаев. При этом даже если родители действительно погибли, в Украине или Европе обычно получается найти кровных родственников, готовых заботиться о ребенке.

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Многие СМИ писали про мариупольца Евгения Межевого, которого разлучили с его тремя детьми во время так называемой фильтрации - мужчину отправили в лагерь в Еленовку на территории самопровозглашенной ДНР, а детей увезли в Подмосковье (позже Межевой смог забрать их и уехать в Европу). Известны истории Киры Обединской и Ильи Матвиенко - их родители погибли в Мариуполе, после чего детей вывезли на подконтрольную России территорию (позже за ними смогли приехать родственники).

В реальности разделенных семей и ситуаций, в которых это происходит, гораздо больше. Би-би-си подробно рассказывала историю шести детей, которые оказались без родителей в осажденном Мариуполе, потом были вывезены в самопровозглашенную ДНР и несколько месяцев пытались воссоединиться с приемными родителями.

По нормам международного права, истинная эвакуация предполагает открытие гуманитарных коридоров в сторону страны гражданства, а если это невозможно - привлечение третьих стран и международных организаций, введение их гуманитарных конвоев.

В-третьих, у государства есть обязанность вернуть эвакуированное население немедленно после того, как боевые операции в этом районе будут закончены. „Действия России, скажем так, не похожи на экстренную временную эвакуацию. Тем более этому не соответствует практика распределения детей в российские приемные семьи и выдача им паспортов“, - говорит эксперт.

Во-вторых, эвакуация возможна только в ближайшие безопасные районы, по возможности „только вглубь оккупированной территории“ (и не дальше). „Распределение детей по всей территории самой большой в мире страны этому не очень соответствует“, - объясняет Наталия Секретарева.

Во-первых, эвакуировать детей можно, только если этого требует безопасность населения или особо веские соображения военного характера. „При этом Международный трибунал по бывшей Югославии подчеркивал, что оккупирующая сторона не может ссылаться на обеспечение безопасности населения, если она же и является основным источником опасности“, - уточняет юрист Центра защиты прав человека „Мемориал“ Наталия Секретарева.

Нет. Четвертая Женевская конвенция (статья 49) однозначно говорит о том, как можно эвакуировать гражданское население, в том числе детей.

А разве это не эвакуация - ведь часть детей реально вывозили из-под обстрелов?

„У нас есть понимание, что это число с сайта „Дети войны“, созданного в Украине, но какие конкретно истории за ним стоят и относится ли к ним Россия, мы не знаем“, - ответили Би-би-си в пресс-службе Марии Львовой-Беловой на просьбу прокомментировать такую разницу в данных.

При этом цифры, которые в разных обстоятельствах называли российские власти, в сумме разительно меньше, чем 16 тысяч.

По словам Дарьи Касьяновой, список может быть не исчерпывающим: „После каждого возвращения детей в Украину мы узнаем о новых [остающихся в России] детях, о которых не было известно“.

Генеральный прокурор МУС Карим Хан использует в своем заявлении слово „усыновление“ (adoption), однако это не совсем точно. По факту речь идет об иной юридической форме семейного устройства - опеке. При этом в быту это вещи достаточно близкие: при опеке ребенок также живет в семье, взрослые являются его законными представителями и могут воспитывать его, в зависимости от обстоятельств, вплоть до совершеннолетия. Однако его фамилия, отчество, данные о его родителях остаются прежними, и отменить решение об опеке можно быстро, без суда.

Следственная комиссия ООН также пришла к выводу, что „ни в одной из ситуаций, рассмотренных Комиссией [всего были рассмотрены 164 случая - Би-би-си], перемещения детей, как представляется, не отвечали требованиям, установленным международным гуманитарным правом. Перемещения не были оправданы соображениями безопасности или медицинскими показаниями. Как представляется, нет никаких признаков того, что перемещение детей на подконтрольную украинскому правительству территорию было невозможным“.

„Если ты один и младше 18 лет, тебя останавливают и перевозят, не спрашивая твоего желания и решения“, - говорит Би-би-си программный директор „СОС Дитячі містечка Україна“ Дарья Касьянова.

Напротив, Би-би-си известны случаи, когда военные прямо мешали выезду детей в регионы под контролем Украины. В частности, детей из Мариуполя, о которых писала Би-би-си, остановили при попытке выбраться по гуманитарному коридору в Запорожье и, несмотря на их протесты, перевезли в Донецк. Другой пример - случай в апреле 2022 года, когда депутат Госдумы и замруководителя фракции „Единой Россия“ Игорь Кастюкевич, узнав из социальных сетей, что в церкви в Херсоне прячется группа сирот, ожидающих эвакуацию на подконтрольную Украине территорию, лично поучаствовал в поиске и вывозе детей.

Однако, по словам ​​уполномоченной президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, Россия ни разу не согласовывала гуманитарные коридоры для вывоза детей на территорию, подконтрольную Украине.

Дина Магнат предполагает, что одно из объяснений может заключаться в том, что буквально закончились семьи, готовые брать детей: „Жители учреждений [в Украине] - это такие же дети по социальному статусу, как жители российских детских домов. Это дети подросшие, это группы братьев и сестер, это дети со сложным здоровьем, дети со сложным социальным анамнезом. А сверху еще травма войны. Это не маленькие голубоглазые детишечки, ни разу не мечта усыновителей. Даже если не говорить про этичность и законность, просто на бытовом уровне, чтобы их растить, должна быть опытная приемная семья. Возможно, этот ресурс исчерпан“.

При этом, насколько можно судить по открытым данным, темпы размещения детей в российские семьи снизились - в октябре аппарат Марии Львовой-Беловой заявлял, что всего устроено 350 детей, а полгода спустя, в марте 2023-го, 380 детей в 19 регионах России - то есть за полгода цифра увеличилась только на 30 человек. Би-би-си запросила комментарий о причинах в пресс-службе Львовой-Беловой и ожидает ответа.

Би-би-си брала интервью у женщины из Подмосковья, в чью семью попал мальчик из Донбасса, и она действительно рассказывала, что появление в семье приемного ребенка из самопровозглашенной ДНР стало для нее полной неожиданностью - ей позвонили из министерства соцзащиты и объявили, что их выбрал мальчик-подросток.

Изначально сирот распределяли по регионам точечно, судя по всему, в приемные семьи с опытом. „Когда детские дома вывозили с Донбасса, а осенью из Херсонской области, очень активно в разных регионах убеждали приемные семьи забрать этих детей. Спустили сверху поручение устроить детей, и опеки, у которых на учете стоят действующие приемные родители, их обзванивали“, - объясняет Би-би-си специалистка „Института развития семейного устройства“ Дина Магнат (сам Институт никак не связан с этими процессами, отдельно уточняет Магнат).

С апреля 2022 года сирот из Украины российские власти стали распределять под опеку в российские семьи - сначала детей из самопровозглашенной ДНР, позже из ЛНР. Под опекой, по подсчетам Би-би-си, оказались и как минимум семь детей, „найденные в подвалах“ Мариуполя. Один из них, 15-летний на тот момент Филипп Головня, попал в семью самой уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

Не только: статья II „Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него“ включает в определение геноцида „насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую“.

Украина заявляет, что это геноцид, но разве геноцид это не когда убивают?

„Выдача российского гражданства и передача детей в приемные семьи, как представляется, создает рамки, в которых некоторым детям придется в итоге остаться в Российской Федерации“, - заключает комиссия ООН.

Комиссия ООН в своем докладе также пришла к выводу, что эти практики - нарушение международного права: „Меры по получению гражданства и размещению в семьи, которые могут иметь серьезные последствия для личности ребенка, являются нарушением права ребенка на сохранение своей личности, включая гражданство, имя и семейные отношения“.

Украинский МИД, после того как Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства детям-сиротам из Украины, выступил с заявлением, что „Путин фактически узаконил похищение детей“. Четвертая Женевская конвенция действительно запрещает во время военных конфликтов и оккупации менять гражданский статус детей (см. выше).

Мария Львова-Белова неоднократно говорила в интервью, что российское гражданство необходимо детям-сиротам для оформления всех положенных им льгот и доступа к государственной медицине. Несмотря на то, что изначально применительно к детям-сиротам из самопровозглашенных ДНР и ЛНР речь шла о временной опеке, „теперь, когда дети стали гражданами России, временное опекунство может стать постоянным“, сказала уполномоченная.

С лета 2022 года, после указа Путина, детям-сиротам из Украины стали в упрощенном порядке выдавать российское гражданство. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в частности, публиковал в своем телеграм-канале видео с одной такой церемонии, она проходила в доме правительства Московской области.

На официальном сайте Марии Львовой-Беловой говорится, что сейчас обсуждается вопрос о включении детей-сирот из самопровозглашенной ЛНР в общероссийский федеральный банк данных сирот.

При этом Международный уголовный суд обвинений в геноциде пока никому не предъявлял. Следственная комиссия ООН тоже заявила, что по состоянию на март 2023 года не нашла надежных подтверждений того, что Россия проводит в Украине именно политику геноцида в строго юридическом смысле.

„Мы не находим, что в Украине был геноцид. Тем не менее мы, конечно, следим за всякого рода свидетельствами в этом отношении“, - сказал глава комиссии, норвежский судья Эрик Мёсе.

Но ведь говорят, что детям точно лучше в семье, чем в детском доме - может быть, тогда неважно, в какой стране?

„Когда говорят, что из Украины вывезли сирот, это неправда - большая часть детей, которые находились у нас в интернатных учреждениях, это дети, у которых есть родственники“, - говорит Би-би-си программный директор благотворительной организации „СОС Дитячі містечка Україна“ Дарья Касьянова. По словам эксперта, только 5% детей в интернатах Украины - это биологические сироты (для сравнения, в России их доля 10-12% - Би-би-си).

„Все остальные дети имеют родственников: или бабушек-дедушек, или это могут быть родители в сложных жизненных обстоятельствах, или родители, которые по заявлениям отдали своих детей. Но что это не сироты повсеместно, это очевидно“, - говорит Касьянова.

Би-би-си действительно известны примеры, когда у отданных под опеку в российские семьи детей оставались родственники на оккупированных территориях. В одном случае у двух братьев, которых в апреле увезли в Подмосковье, оставалась бабушка в Мариуполе (выжила ли она, Би-би-си неизвестно). В другом - у мальчика-подростка осталась в Донецке старшая сестра. В третьем - у группы братьев и сестер остался в Донецке мобилизованный старший брат.

По словам Дарьи Касьяновой, в каждом из случаев, с которыми работала ее организация, в итоге удавалось найти кровных родственников, готовых забрать ребенка и заботиться о нем, даже если сами дети в силу возраста, шока или по другим причинам не могли сразу их вспомнить и назвать их имена.