Получите образование международного уровня на экономическом факультете Таллиннского технического университета

На экономическом факультете ТалТеха можно учиться вместе с будущими лидерами сферы ИТ, естественных наук и инженерии. Это обеспечивает отличную базу контактов на будущее, например, для открытия собственного бизнеса.

Экономический факультет ТалТеха является самым интернациональным высшим учебным заведением в Эстонии: 20% наших студентов являются иностранными студентами более чем из 60 стран, а также у нас учиться несколько сотен студентов по обмену. Почти 31% преподавательского состава также составляют иностранцы почти из 30 стран. Все эти разнообразные знания и опыт объединяются в обсуждениях и групповых работах в процессе обучения. Вам не обязательно учиться за границей, чтобы получить международное образование. Все это есть в Таллинне.

Согласно данным HaridusSilm, базе данных статистики образования Министерства образования и науки, среди всех выпускников государственных вузов именно выпускники ТалТеха получают самые высокие зарплаты. В последние годы средняя заработная плата выпускников ТалТеха была на 18% выше, чем средняя заработная плата выпускников других эстонских университетов.

Экономический факультет предлагает образование, в котором теоретические знания и практические навыки хорошо сбалансированы. Ежегодно в учебном процессе принимает участие около 150 специалистов-практиков: предпринимателей, инвесторов и государственных служащих. Чтобы образование отвечало потребностям рынка труда, разрабатывать учебные программы помогают лучшие специалисты страны. Исследование Kantar Emor, проведенное в 2021 году, показало, что в глазах предприятий экономический факультет ТалТеха является самым известным поставщиком специалистов с экономическим образованием в Эстонии. Прежде всего, предприниматели оценили практичность и международный уровень образования. Выпускники факультета также подчеркнули баланс между теоретическими знаниями и практическими навыками как основную силу своего образования. 88% опрошенных считают, что полученное образование дает им преимущество на рынке труда.

Насыщенная студенческая жизнь в единственном в странах Балтии студенческом городке

Кампус ТалТеха уникален во всем регионе. Из общежития на лекцию можно добраться за несколько минут, а рядом находятся лучшая в странах Балтии библиотека, круглосуточное учебное помещение и отличный спортивный комплекс. При университете есть более 30 студенческих организаций, где каждый может найти что-то для себя, начиная от маркетинга и дебатов и заканчивая народным танцем и студенческими автогонками.

Известные выпускники

Многолетнее высокое качество образования экономического факультета подтверждают и выдающиеся выпускники. На экономическом факультете Таллиннского технического университета образование получили, например, бывший премьер-министр и спикер парламента Эстонии Юрий Ратас, вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик, предприниматель и банкир Райн Лыхмус, генеральный директор Zego, одного из эстонских единорогов, Стен Саар и многие другие выдающиеся лица, каждый из которых вносит большой вклад в развитие Эстонии.

Подойдет ли вам какая-то из программ экономического факультета ТалТеха?

Прикладная экономика подойдет человеку, любящему математику и обладающему хорошим логическим мышлением. Способность принимать решения, ответственность, хорошие коммуникативные и презентационные навыки, а также владение английским языком на уровне выше среднего также являются важными качествами. Выпускники данной программы работают, например, экономическими аналитиками, финансовыми специалистами и консультантами. А уже с большим опытом работы можно стать экономическом экспертом или разработчиком политики и стратегии.

Бизнес подойдет разностороннему человеку с экономическим мышлением и предпринимательской жилкой. После получения степени бакалавра вы сможете работать в отделах продаж, маркетинга, логистики, закупок или управления персоналом, а также в бухгалтерии или финансах, или же сможете создать собственную компанию.