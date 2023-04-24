Получите образование международного уровня на экономическом факультете Таллиннского технического университета
На экономическом факультете ТалТеха вы можете получить степень бакалавра как на английском, так и на эстонском языках. На английском языке вы можете изучать право и международную организацию бизнеса, а бизнес, прикладную экономику, государственное управление и политологию на эстонском языке. В чем преимущество выбора одной из программ обучения экономического факультета ТалТеха?
Практическое образование
Экономический факультет предлагает образование, в котором теоретические знания и практические навыки хорошо сбалансированы. Ежегодно в учебном процессе принимает участие около 150 специалистов-практиков: предпринимателей, инвесторов и государственных служащих. Чтобы образование отвечало потребностям рынка труда, разрабатывать учебные программы помогают лучшие специалисты страны. Исследование Kantar Emor, проведенное в 2021 году, показало, что в глазах предприятий экономический факультет ТалТеха является самым известным поставщиком специалистов с экономическим образованием в Эстонии. Прежде всего, предприниматели оценили практичность и международный уровень образования. Выпускники факультета также подчеркнули баланс между теоретическими знаниями и практическими навыками как основную силу своего образования. 88% опрошенных считают, что полученное образование дает им преимущество на рынке труда.
Более высокая зарплата
Согласно данным HaridusSilm, базе данных статистики образования Министерства образования и науки, среди всех выпускников государственных вузов именно выпускники ТалТеха получают самые высокие зарплаты. В последние годы средняя заработная плата выпускников ТалТеха была на 18% выше, чем средняя заработная плата выпускников других эстонских университетов.
Международный уровень
Экономический факультет ТалТеха является самым интернациональным высшим учебным заведением в Эстонии: 20% наших студентов являются иностранными студентами более чем из 60 стран, а также у нас учиться несколько сотен студентов по обмену. Почти 31% преподавательского состава также составляют иностранцы почти из 30 стран. Все эти разнообразные знания и опыт объединяются в обсуждениях и групповых работах в процессе обучения. Вам не обязательно учиться за границей, чтобы получить международное образование. Все это есть в Таллинне.
Междисциплинарность
На экономическом факультете ТалТеха можно учиться вместе с будущими лидерами сферы ИТ, естественных наук и инженерии. Это обеспечивает отличную базу контактов на будущее, например, для открытия собственного бизнеса.
Насыщенная студенческая жизнь в единственном в странах Балтии студенческом городке
Кампус ТалТеха уникален во всем регионе. Из общежития на лекцию можно добраться за несколько минут, а рядом находятся лучшая в странах Балтии библиотека, круглосуточное учебное помещение и отличный спортивный комплекс. При университете есть более 30 студенческих организаций, где каждый может найти что-то для себя, начиная от маркетинга и дебатов и заканчивая народным танцем и студенческими автогонками.
Известные выпускники
Многолетнее высокое качество образования экономического факультета подтверждают и выдающиеся выпускники. На экономическом факультете Таллиннского технического университета образование получили, например, бывший премьер-министр и спикер парламента Эстонии Юрий Ратас, вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик, предприниматель и банкир Райн Лыхмус, генеральный директор Zego, одного из эстонских единорогов, Стен Саар и многие другие выдающиеся лица, каждый из которых вносит большой вклад в развитие Эстонии.
Подойдет ли вам какая-то из программ экономического факультета ТалТеха?
Прикладная экономика подойдет человеку, любящему математику и обладающему хорошим логическим мышлением. Способность принимать решения, ответственность, хорошие коммуникативные и презентационные навыки, а также владение английским языком на уровне выше среднего также являются важными качествами. Выпускники данной программы работают, например, экономическими аналитиками, финансовыми специалистами и консультантами. А уже с большим опытом работы можно стать экономическом экспертом или разработчиком политики и стратегии.
Бизнес подойдет разностороннему человеку с экономическим мышлением и предпринимательской жилкой. После получения степени бакалавра вы сможете работать в отделах продаж, маркетинга, логистики, закупок или управления персоналом, а также в бухгалтерии или финансах, или же сможете создать собственную компанию.
Государственное управление и политология подойдет человеку, который хочет внести свой вклад в развитие общества. Работа в этой сфере требует хороших аналитических и аргументационных навыков. Выпускники факультета государственного управления работают преимущественно в государственном секторе: министерствах, ведомствах и инспекциях, а также в органах местного самоуправления. Специалисты с дипломом в области государственного управления также необходимы в частном секторе и некоммерческих организациях на должностях, требующих сотрудничества с государством.
Эта учебная программа аккредитована Европейской ассоциацией аккредитации государственного управления (EAPAA). Учебная программа входит в сеть европейских университетов EMPA, преподающих государственное управление, что позволяет нашим студентам по обмену учиться в престижных европейских университетах, таких как Лейденский университет в Нидерландах, Лёвенский университет в Бельгии и Шпейерский университет в Германии.
Международная организация бизнеса подойдет человеку с предпринимательской жилкой. Требуется хорошее владение английским языком и желание учиться и работать в международной среде в будущем. Выпускники программы имеют задатки для работы в мультикультурной компании в области маркетинга, финансов, экономического учета, управления персоналом или экспорта или для начала бизнеса.
Эта учебная программа имеет международную аккредитацию Всемирной сети бизнес-школ EFMD, что означает, что учебная программа входит в число 170 лучших программ обучения бизнесу и менеджменту в мире.
Заявку на обучение по данной программе можно подать на основании государственных экзаменов по математике и английскому языку или тестов ТалТеха по математике (на английском языке) и английскому языку.
Право подойдет человеку с хорошим умением письменного и устного самовыражения, логическим мышлением и высоким уровнем этики. Требуется хорошее владение английским языком и желание в будущем учиться и работать в международной среде. Программа специализируется на праве Европейского союза и международном праве. Имея степень бакалавра, можно работать юристом, например, в международной организации или учреждении Европейского союза, в государственных учреждениях или компаниях и в юридических фирмах.
Прием уже начался и закончится 04.07.2023 в 12:00
Больше информации на сайте: taltech.ee/majandus/bakalaureuseprogrammid