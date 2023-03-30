Курьезный случай из жизни защитников животных: котенок вдруг превратился в птицу

НКО написало в социальных сетях, что во вторник утром через одного волонтера до них дошла просьба о помощи: люди нашли на дороге котенка и спрашивали, что с ним делать дальше.

„Мы постарались получить дополнительную информацию про животное - болен ли котенок, имеет ли травму? Стали срочно искать клинику, куда можно было бы отвезти котенка. Уже написали в ветеринарную клинику Хааберсти, что провезем его туда, как только откроются двери“, - описали ситуацию Cats Help.

Но не прошло и 10 минут, как произошло чудесное превращение котенка в птичку: нашедшими животное были украинцы, общение шло через нескольких человек, и часть текста просто в ходе перевода потерялась.

После чего организация, занимающаяся помощью кошкам, впала в панику. „Котенок, даже травмированный или больной, это не проблема. Это наши ежедневные будни, разбуди хоть среди ночи - мы знаем, что делать, куда везти и т.д. А птичка?“ - возник у волонтеров вопрос, потому что опыта работы с птицами у них нет.

Судя по фотографии, птица здоровая, возможно - и способна летать.

Без особой надежды сотрудники Cats Help позвонили на инфотелефон Эстонского общества по защите лесных животных (Eesti metsloomaühing), будучи уверенными, что рано утром никто не ответит, поскольку там тоже работатют волонтеры, у которых есть личная жизнь.

Но в обществе не только ответили, но и определили, что речь идет о желтоголовом корольке. Вскоре выяснилось, что их волонтер в Виймси готов взять птичку под свою опеку.

Днем птичка уже прибыла в Виймси, где о ней позаботятся, история получила хороший конец!