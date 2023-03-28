Правда ли, что Квентин Тарантино проголосовал на выборах в израильский кнессет?
23 марта 2021 года, в день выборов в парламент Израиля, соцсети обошла фотография, на которой всемирно известный режиссёр Квентин Тарантино готовится опустить свой избирательный бюллетень в урну для голосования. Судя по антуражу, дело происходит на Земле обетованной. Вчера в день его 60-летия фотография снова стала активно расходиться по соцсетям. Мы проверили её подлинность.
В ноябре 2018 года культовый кинорежиссёр впервые женился, хотя ранее говорил, что выбрал другую дорогу — служение кинематографу. Избранницей 55-летнего Тарантино стала 35-летняя израильская певица Даниэлла Пик. Когда стало известно о беременности Даниэллы, Тарантино переехал вместе с ней в Израиль, где, по его словам, чувствовал себя как дома. 23 февраля 2020 года на свет появился малыш, и с тех пор пара вроде бы проживает на Ближнем Востоке. Первенец звёздных родителей получил израильское гражданство.
23 марта 2021 года прошли выборы в парламент Израиля — кнессет. В этот день по социальным сетям, в особенности в Facebook, распространилась фотография Тарантино с избирательным бюллетенем в руке в помещении, сильно напоминающем израильский избирательный участок. Основной посыл подписей к фотографии был такой: „Тарантино уже проголосовал. А вы?“
И хотя мотивирующая фотография стала очень популярной, некоторые пользователи задались вопросом: возможно ли такое в принципе? Согласно закону Израиля о гражданстве, нееврей имеет право обратиться за его получением, только если провёл в стране три года из последних пяти лет. Тарантино, очевидно, подобному критерию не соответствует. Кроме того, американец никогда не выражал подобного желания.
Были и другие вещи, смутившие внимательных пользователей: нехарактерная для относительно жаркого дня куртка Тарантино и отсутствие медицинской маски.
Несложный поиск фотографии через Google, проведённый журналистами сайта mako.co.il, даёт ответ на эту загадку — перед нами фотошоп:
Фотография была сделана в 2019 году на Каннском кинофестивале, где состоялась премьера последнего на сегодняшний день фильма мастера „Однажды в Голливуде“. Автор оригинального снимка с Shutterstock — taniavolobueva.
Интересно, что фейковая фотография впервые появилась в Сети не сейчас. 2 марта 2020 года прошли ещё одни выборы в Кнессет — внеочередные. И тогда этот забавный снимок уже распространялся по Facebook, хотя Квентин Тарантино на тот момент вообще только переехал в Израиль.
У кого-то мог возникнуть вопрос: а ходит ли вообще американский режиссёр на выборы? Ответ, судя по всему, утвердительный. Если верить его коллеге Майклу Муру, Тарантино как-то признался, что раньше никогда не делал этого, но воодушевился, посмотрев острополитический документальный фильм Мура „Фаренгейт 9/11“. И с тех пор не упускает шанса исполнить свой гражданский долг. Правда, пока американский.
Итог: Фейк