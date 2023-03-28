ОТ РЕДАКЦИИ | Новые сапоги Эльмара Вахера

Людям, которые некоторое время жили в России и хорошо знают тамошние условия и уровень российской коррупции, эстонские коррупционные скандалы покажутся смешными. Например, несколько лет назад Марта Хельме обвинили в том, что в 90-е годы он использовал 500 000 крон или 30 000 евро эстонского МИДа, чтобы сделать ремонт в своей усадьбе Сууре-Ляхтру. Однако если мы сравним это с масштабами российской коррупции, когда даже у скромного полковника МВД в квартире обнаруживаются башни из пачек с рублями, евро и долларами, то Март Хельме, тихонько положивший себе в карман 30 000 евро, выглядит даже жалко.

То же самое касается главы эстонской полиции Эльмара Вахера - его подозревают в том, что он помог своему другу устроиться на работу, чтобы тот смог получать хорошую специальную пенсию в будущем. На первый взгляд может показаться, что ничего страшного в этом нет, а Эльмар Вахер просто хороший друг. Но дело в принципе. Это как если бы с крыши многоквартирного дома кто-то из жильцов раз за разом снимал по кусочку черепицы, аргументируя, что ему это добро пригодится на даче. И вдруг оказывается, что другим жильцам дождь льется прямо на шею, а в квартире гуляет ветер. Поэтому даже к таким случаям следует относиться очень серьезно, поскольку от безнаказанности аппетит только возрастает, и в один день дом может остаться без крыши вовсе, жильцам останутся только четыре стены.

Эльмар Вахер, несомненно, отличный специалист. Конечно, были претензии к его кадровой политике, его критиковали за авторитарный стиль руководства, однако это сложно оценивать, не находясь в системе. Но угодив в такой мелкий и некрасивый скандал, Вахер еще раз показал, что ничему не научился в прошлый раз: в 2016 году он, находясь в аэропорту, решил приодеться и, воспользовавшись кредитной картой Департамента полиции и погранохраны купил себе сапоги за 139 евро и наушники за 299 евро.