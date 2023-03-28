Как выбрать идеальную сковороду?

Сковороды должны быть безопасными для здоровья, а также прочными

Сковорода, безусловно, является одной из кухонных принадлежностей, необходимых нам для ежедневного приготовления пищи. В магазине можно найти различные сковороды, отличающиеся по размеру, материалу и назначению. Но как выбрать подходящую?

Самые распространенные сковороды сделаны из алюминия - легкого металла, который быстро нагревается. Поэтому это хороший выбор для тех, кому нужна сковорода, которая быстро и равномерно нагревается. Недостатком алюминиевых сковородок является их восприимчивость к различным царапинам, поэтому при их использовании лучше предпочесть лопатки из дерева или других более мягких материалов.

Другой материал, из которого изготавливаются многие сковороды, - нержавеющая сталь. Это очень прочные сковороды, которые могут служить десятилетиями. Разница с алюминием в том, что нержавеющая сталь нагревается медленнее, но служит долго.

Третьим распространенным материалом является чугун - он еще более прочен, чем нержавеющая сталь, и долго сохраняет тепло. Чугунные сковороды также можно использовать на костре или в духовке, поэтому приобретите чугунную сковороду, если вы любите готовить жареные блюда или даже стейки.

Еще одна вещь, о которой следует подумать, - это размер сковороды. В зависимости от того, на сколько человек вы собираетесь готовить одновременно, можно выбрать сковороду подходящего размера. Большие сковороды удобны для приготовления больших объемов пищи, в то время как маленькие идеально подходят для приготовления одной порции. Если вы любите разнообразные блюда, мы рекомендуем приобрести сковороду вок для смешивания вкусных овощей и лапши. Выбор за вами, принимайте решение, исходя из того, что и как вы любите готовить.

Учитывайте или же выбирайте правильную плиту

При выборе сковороды также важно правильно выбрать плиту или учесть тип плиты, которой вы пользуетесь. При выборе новой плиты особого внимания стоит индукционная варочная панель, которая завоевала расположение многих.