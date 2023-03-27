Нетаньяху отложил судебную реформу на фоне протестов и всеобщей забастовки

Первым к действиям приступил профсоюз работников аэропорта - уже через несколько минут после призыва вылеты из аэропорта „Бен-Гурион“ были приостановлены.

Глава профсоюзной федерации „Гистадрут“ Арнон Бар-Давид призвал к общенациональной забастовке, которая началась в понедельник.

„Реформа системы правосудия не должна быть остановлена“, - добавил он.

Он заявлял, что правительство не должно „сдаваться анархии“ после ночных протестов.

Ультраортодоксальные партии, представленные в Кнессете, тоже дали свое согласие.

Утром в понедельник стало известно, что партнер Нетаньяху по коалиции и министр финансов страны Бецалель Смотрич - лидер ультраправой партии „Религиозный сионизм“, - предлагает приостановить действие закона о пересмотре судебной системы.

Против почти все

В результате работа практически всех учреждений была парализована - рейсы из главного международного аэропорта страны „Бен-Гурион“ были приостановлены, работу также прекратили основные порты страны.

В стране была объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против реформы, к которой присоединились работники транспорта, медики, госслужащие, банкиры и работники частных компаний.

Протесты продолжаются с начала этого года, но на прошлой неделе они обострились. В воскресенье и понедельник возле здания Кнессета в Иерусалиме собрались десятки тысяч израиль тян.

В Израиле уже третий месяц не стихают протесты из-за планов правительства ограничить полномочия Верховного суда. Сейчас суд имеет возможность блокировать решения парламента, если сочтет их неправомерными.

„Я согласился снять вето в обмен на обещание премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что законопроект будет представлен на утверждение Кнессета на следующей сессии“, - говорится в заявлении министра национальной безопасности Израиля и лидера „Еврейской силы“ Итамара Бен-Гвира.

Израильская медицинская ассоциация и Федерация местных властей также заявили, что присоединяются к забастовке.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что с полудня понедельника начинает закрывать все свои филиалы в Израиле.

В сообщении под заголовком „всеобщая забастовка“ говорится, что это происходит одновременно с акцией профсоюзной федерации „Гистадрут“.

Закрылись также дипломатические представительства Израиля за рубежом.

Отставка министра обороны

В воскресенье Нетаньяху уволил министра обороны страны Йоава Галанта после того, как тот публично призвал правительство приостановить реформу.

По его словам, она вызвала в обществе гигантский раскол и беспрецедентное чувство гнева, боли и разочарования, которые распространились и на армию.

После этого заявления Нетаньяху заявил министру, что потерял к нему доверие, и Галлант больше не может возглавлять оборонное ведомство.

Яир Лапид, лидер оппозиции в парламенте и бывший премьер-министр, призвал Нетаньяху отменить увольнение Галанта.

„Давайте отправимся в резиденцию президента и начнем национальный диалог, в конце которого у нас будет конституция, основанная на Декларации независимости, и государство, в котором мы все будем жить вместе и со взаимным уважением“, - сказал он.

Он добавил, что премьер-министр уволил Галанта „только по одной причине - он говорил правду“.

Авторитарная тенденция

С 2021 года в судах рассматриваются обвинения в адрес Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает любые правонарушения и утверждает, что стал жертвой мести своих политических оппонентов.

Минувшей осенью, победив на выборах и вновь возглавив правительство, Нетаньяху взялся за судебную реформу. По мнению протестующих, таким образом премьер пытается не допустить, чтобы суд мог лишить его должности.

Суть реформ Нетаньяху заключалась в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных органов.