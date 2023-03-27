Стрельба в американской школе: шесть погибших, нападавший убит

По данным полиции, инцидент произошел в школе на бульваре Бертон-Хиллз в Нэшвилле. Прибывшие на вызов полицейские вступили в перестрелку, в результате чего стрелок был убит.

На пресс-конференции представитель полиции Дон Аарон сообщил, что среди погибших - трое детей, трое сотрудников школы и сам стрелок. Один полицейский получил ранения.

Нападавший был вооружен двумя штурмовыми винтовками, также на месте преступления был обнаружен пистолет.

Ранее телеканала NBC сообщал, что трое детей были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, но к моменту прибытия в госпиталь все трое были мертвы.

Личность и мотивы нападавшего неизвестны, имена и возраст жертв также не разглашаются.

Школа в Нэшвилле, где произошел инцидент, является частной христианской школой для учащихся до шестого класса, дети обучаются там примерно до 11-12 лет. Согласно сайту школы, в ней учится около 200 учеников.

Согласно данным Education Week, только в этом году в США произошло 12 инцидентов со стрельбой в школах, в результате которых были погибшие или раненые.

14 февраля 2023 в результате стрельбы в Университете штата Мичиган в США по меньшей мере три человека погибли, пятеро получили ранения. Через некоторое время после нападения стрелок покончил с собой

17 февраля вооруженный мужчина застрелил свою бывшую жену и еще пятерых человек в небольшом городке Аркабутла в американском штате Миссисипи. Тогда это был 73-й массовой стрельбой с начала года (по данным исследовательской группы „Архив насилия с применением огнестрельного оружия“, GVA).

27 мая 2022 года в результате нападения на школу в городе Ювалд в штате Техас погибли 19 учеников и две учительницы.