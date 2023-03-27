Венгрия ратифицировала членство Финляндии в НАТО

Венгерский парламент сегодня ратифицировал членство Финляндии в Североатлантическом альянсе.

За проголосовали 96 процентов депутатов. 182 поддержали ратификацию финской заявки, а лишь шесть выступили против.

Лидер фракции правящей партии Fidesz Мате Кочиш ранее заверил, что парламентская группа единодушно поддерживает членство Финляндии в альянсе.

Турция останется единственной страной НАТО, которая еще не ратифицировала членство Финляндии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган при этом объявил, что процесс ратификации в парламенте страны начат.

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