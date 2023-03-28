Уже на этой неделе пройдет Таллиннская неделя моды! Вот почему обязательно стоит туда сходить

Я сама десять лет принимала участие в Неделях моды, и теперь переживаю и радуюсь за своих коллег. Удивительно – всего лишь в десяти-пятнадцати минутах модного шоу спрятан огромный труд модельера и его команды. А на подиуме это всегда выглядит так легко и радостно.

В течение двух дней на Неделе моды свои новые коллекции покажут лучшие дизайнеры и бренды Эстонии. Традиционно будут представлены творения как известных дизайнеров, так и новичков на модной сцене.

Первая Неделя моды состоялась в Таллинне в далеком 2007 году. Коллекции эстонских дизайнеров бывают поистине уникальны: некоторые модели создаются только в одном экземпляре, серии других потом можно приобрести в нужном размере.

Но вот что абсолютно точно: каждый из гостей этого модного праздника не останется равнодушным, и унесет с собой частичку тепла этого замечательного праздника Моды.

На все модные шоу можно купить билеты по ссылке.

И конечно, еще больше информации о Неделе моды Таллинна вы найдете на страничке Фейсбука.

Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

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