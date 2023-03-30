Трагедия в пярнуском аквапарке, подозрения в адрес Olerex, девять детских звонков на телефон доверия. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Что именно произошло в пярнуском аквапарке и можно ли было спасти 27-летнего Кристьяна?
Как компания Olerex стала подозреваемым номер один и чем недовольны ее конкуренты?
Большое интервью с „главным психиатром“ украинского народа - Алексеем Арестовичем.
Эстонский бизнесмен помогал отмывать сотни миллионов евро российских денег.
Как мама 5-летней Франки с редким генетическим заболеванием пытается найти для нее лечение.
Девять душераздирающих детских звонков на телефон доверия.
Знакомьтесь, лабрадор Пикси! Служебная собака, которая может учуять даже купюру в 5 евро.
Чем остров Бали так притягивает эстонцев?
В каком Таллиннском баре всегда играет музыка только одной группы?
Кем была первая эстонская женщина-таксист?
и многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.