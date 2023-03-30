Эстонский экспресс
30.03.2023, 14:15

Трагедия в пярнуском аквапарке, подозрения в адрес Olerex, девять детских звонков на телефон доверия. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
ФОТО: Коллаж

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Что именно произошло в пярнуском аквапарке и можно ли было спасти 27-летнего Кристьяна?

  • Как компания Olerex стала подозреваемым номер один и чем недовольны ее конкуренты?

  • Большое интервью с „главным психиатром“ украинского народа - Алексеем Арестовичем.

  • Эстонский бизнесмен помогал отмывать сотни миллионов евро российских денег.

  • Как мама 5-летней Франки с редким генетическим заболеванием пытается найти для нее лечение.

  • Девять душераздирающих детских звонков на телефон доверия.

  • Знакомьтесь, лабрадор Пикси! Служебная собака, которая может учуять даже купюру в 5 евро.

  • Чем остров Бали так притягивает эстонцев?

  • В каком Таллиннском баре всегда играет музыка только одной группы?

  • Кем была первая эстонская женщина-таксист?

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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