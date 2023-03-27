Нарвский Lidl сократил девять работников. Оправдано ли строительство второго магазина?

За комментарием RusDelfi обратился к пресс-службе магазина, получив подтверждение от представителя отдела коммуникации Lidl Катрин Сеппель.

„Мы действительно сократили 9 человек в связи с уменьшением рабочей нагрузки, поскольку у нас нет возможности сейчас предложить всем работникам полную нагрузку“, - пояснила Катрин Сеппель. Что касается того, что на оставшихся работников легла дополнительная нагрузка, то представитель Lidl это отрицает. „Работа оставшихся сотрудников продолжается в обычном режиме. Работники Lidl в любом случае во время смены выполняют несколько задач“.

В ноябре прошлого года нарвский Lidl уже предпринял некоторые шаги по реагированию на уменьшение количества покупателей.

„В связи с закрытием эстонско-российской границы туризм и транзит в Нарве значительно сократились, в результате чего с момента открытия количество посетителей и товарооборот нарвского магазина были значительно ниже, чем ожидалось и прогнозировалось. Как работодатель Lidl никак не мог этого предвидеть при заключении трудовых договоров. Однако из-за небольшого количества посетителей магазина и снижения товарооборота предложить сотрудникам работу на полный рабочий день невозможно“, — прокомментировала тогда Ärileht руководитель Катрин Сеппель.

Судя по всему, этого шага оказалось недостаточно, и под сокращение попали девять человек.