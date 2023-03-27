Это чудо! В Нарве сохранился уникальный двор начала XX века

Дома в Йоахистале строились самой обычной планировки: деревянные, чаще всего двухэтажные на несколько небольших квартир.

Церкви связывала улица, носившая название Церковная. Выйдя из дверей одной церкви, можно было по этой улице дойти до дверей другой церкви. Строительство обеих церквей финансировалось Кренгольмской мануфактурой и большинство прихожан являлось работниками Кренгольма.

Самыми знаменитыми архитектурными объектами нового района стали две церкви: лютеранская Александровская церковь, построенная в 1884 году, и православный Воскресенский собор, заложенный императором Александром III в 1890 году.

Большинство домов Йоаорга располагались вдоль двух улиц. Фактически район представлял из себя четырёхугольник: первой осью была улица Церковная, второй осью была улица Йоальская.

Район стал развиваться в 1870-ых годах, после открытия Балтийской железной дороги и развития Кренгольм ского района Нарвы. Для проживания обслуживающего персонала железнодорожной станции нужны были новые дома.

Изначально эти земли принадлежали знаменитой нарвской семье Сутгофов, а последним владельцем стал Георг фон Крамер, который отдал эти земли под постройку Александровской церкви.

Часть района Йоаорг, расположенная на скале, носит название Йоахимсталь. Скорее всего, название района произошло от названия мызы (поместья) и её главного дома, которые находились здесь уже в 17 веке. Но есть и другие версии, например, что название произошло от существовавшего в этом районе с середины 19 века церковного прихода святого Йоханнеса.

Позже, где-то в 17 веке, эти живописные места облюбовали горожане для прогулок и праздников, там были высажены деревья и разбиты сады.

История нарвского района Йоахимсталь началась в средние века и связана прежде всего со строительством замка и города, поскольку в районе Йоаорг была каменоломня, которая во многом сформировала часть современного ландшафта. Йоаорг в переводе с эстонского языка переводится как „долина водопадов“.

В Нарве в районе Йоахимсталь сохранились два дома, на современной улице Раудсилла. Дом номер 3 построен в 1935-1938 годах, соседний дом номер 5 был построен ещё в конце XIX века. Два дома объединяет общий двор с прекрасным садом.

Во дворе этого дома выросли знаменитые люди: профессор литературовед Сергей Исаков, оптик Энно Руусалепп, историк Антон Вейс- Вендт.

В 1935 году Филипп Андреевич Исаков вместе с женой Анной Сергеевной купили пустой участок под номером 19 в районе Йоахимсталь и начали строить дом. Муж занимался перевозкой грузов по Нарве на собственной повозке, жена была домохозяйкой и торговала на рынке.

Когда-то на месте их будущего дома стоял дом, уничтоженный пожаром во время боёв Освободительной войны в апреле 1919 года. Когда Филипп Исаков покупал участок, от старого дома остался только фундамент, а вот соседний дом (современный адрес Раудсилла 5) уже стоял. Он был каменный и лучше пережил военные события.

Кроме Филиппа Андреевича Исакова в этом доме позднее жили семьи его сыновней Вениамина, Геннадия и дочери Евгении. Первую квартиру дома заселили уже в 1937 году, хотя полностью дом был готов лишь 1938 году.

Авиационный снаряд попал в дом и застрял в диване, но не разорвался

Во время Второй мировой войны авиационный снаряд попал в дом и застрял в диване одной из комнат квартиры на втором этаже, но не разорвался. В этой квартире жила семья сына Филиппа Андреевича Геннадия Филипповича, в которой рос будущий знаменитый профессор – литературовед Сергей Геннадиевич Исаков.

Другой сын Филиппа Андреевича Вениамин Филиппович, каждый вечер во время войны смотрел на небо, облачное оно или ясное. Если небо было пасмурным, он мог спокойно заснуть, но в случае ясной погоды все члены семьи спали в одежде, чтобы поскорее спрятаться в подвале соседнего дома от бомб в случае атаки города с воздуха самолётами бомбардировщиками.