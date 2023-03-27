Это чудо! В Нарве сохранился уникальный двор начала XX века
Гид по Нарве и историк Александр Опенко рассказал об истории района Йоахимсталь и уникальном дворе, который сохранился несмотря на
Район Йоахимсталь сто лет назад
История нарвского района Йоахимсталь началась в средние века и связана прежде всего со строительством замка и города, поскольку в районе Йоаорг была каменоломня, которая во многом сформировала часть современного ландшафта. Йоаорг в переводе с эстонского языка переводится как „долина водопадов“.
Позже, где-то в 17 веке, эти живописные места облюбовали горожане для прогулок и праздников, там были высажены деревья и разбиты сады.
Часть района Йоаорг, расположенная на скале, носит название Йоахимсталь. Скорее всего, название района произошло от названия мызы (поместья) и её главного дома, которые находились здесь уже в 17 веке. Но есть и другие версии, например, что название произошло от существовавшего в этом районе с середины 19 века церковного прихода святого Йоханнеса.
Изначально эти земли принадлежали знаменитой нарвской семье Сутгофов, а последним владельцем стал Георг фон Крамер, который отдал эти земли под постройку Александровской церкви.
Район стал развиваться в 1870-ых годах, после открытия Балтийской железной дороги и развития Кренгольмского района Нарвы. Для проживания обслуживающего персонала железнодорожной станции нужны были новые дома.
Большинство домов Йоаорга располагались вдоль двух улиц. Фактически район представлял из себя четырёхугольник: первой осью была улица Церковная, второй осью была улица Йоальская.
Самыми знаменитыми архитектурными объектами нового района стали две церкви: лютеранская Александровская церковь, построенная в 1884 году, и православный Воскресенский собор, заложенный императором Александром III в 1890 году.
Церкви связывала улица, носившая название Церковная. Выйдя из дверей одной церкви, можно было по этой улице дойти до дверей другой церкви. Строительство обеих церквей финансировалось Кренгольмской мануфактурой и большинство прихожан являлось работниками Кренгольма.
Дом талантов: сохранилось здание, в котором выросли знаменитые люди
Дома в Йоахистале строились самой обычной планировки: деревянные, чаще всего двухэтажные на несколько небольших квартир.
В Нарве в районе Йоахимсталь сохранились два дома, на современной улице Раудсилла. Дом номер 3 построен в 1935-1938 годах, соседний дом номер 5 был построен ещё в конце XIX века. Два дома объединяет общий двор с прекрасным садом.
Во дворе этого дома выросли знаменитые люди: профессор литературовед Сергей Исаков, оптик Энно Руусалепп, историк Антон Вейс- Вендт.
В 1935 году Филипп Андреевич Исаков вместе с женой Анной Сергеевной купили пустой участок под номером 19 в районе Йоахимсталь и начали строить дом. Муж занимался перевозкой грузов по Нарве на собственной повозке, жена была домохозяйкой и торговала на рынке.
Когда-то на месте их будущего дома стоял дом, уничтоженный пожаром во время боёв Освободительной войны в апреле 1919 года. Когда Филипп Исаков покупал участок, от старого дома остался только фундамент, а вот соседний дом (современный адрес Раудсилла 5) уже стоял. Он был каменный и лучше пережил военные события.
Кроме Филиппа Андреевича Исакова в этом доме позднее жили семьи его сыновней Вениамина, Геннадия и дочери Евгении. Первую квартиру дома заселили уже в 1937 году, хотя полностью дом был готов лишь 1938 году.
Авиационный снаряд попал в дом и застрял в диване, но не разорвался
Во время Второй мировой войны авиационный снаряд попал в дом и застрял в диване одной из комнат квартиры на втором этаже, но не разорвался. В этой квартире жила семья сына Филиппа Андреевича Геннадия Филипповича, в которой рос будущий знаменитый профессор – литературовед Сергей Геннадиевич Исаков.
Другой сын Филиппа Андреевича Вениамин Филиппович, каждый вечер во время войны смотрел на небо, облачное оно или ясное. Если небо было пасмурным, он мог спокойно заснуть, но в случае ясной погоды все члены семьи спали в одежде, чтобы поскорее спрятаться в подвале соседнего дома от бомб в случае атаки города с воздуха самолётами бомбардировщиками.
Беспокоясь за безопасность семьи, Филипп Андреевич Исаков постарался отправить свое многочисленное семейство в эвакуацию. После смены нескольких мест семья обосновалась в Вильяндимаа. Назад они вернулись только в 1946 году. Во время войны и некоторое время после неё дом использовался как амбулатория госпиталя при железной дороге.
Это было чудо, что дом сохранился, несмотря на постоянные бомбёжки этого района Нарвы.
После своего возвращения, Филиппу Исакову удалось оставить дом в своей собственности. В четырёх квартирах этого дома жили он с супругой и их дети, у которых были уже собственные семьи. Таким образом, даже в советское время, в этом доме жили члены одной семьи. Филипп Андреевич Исаков умер в 1957 году в возрасте 75 лет.
Внутри дома сохранилась аутентичная послевоенная обстановка. Лестница, ведущая на второй этаж, была привезена из другого дома. Скорее всего, она ещё дореволюционная. За все прошедшие годы она не расшаталась и когда по ней поднимаешься, не слышно ни одного скрипа.
Комнаты в доме были всегда маленькие с раздвижными дверьми, для того, чтобы, если на какой- либо праздник собиралась вся большая семья, можно было поставить длинный, растянувшийся на две комнаты стол.
Для Нарвы этот двор уникален, он – единственный, который даёт нам представление о том, как выглядел до войны нарвский район Йоахимсталь.
На участке сохранилась яблоня, которая была посажена Филиппом Исаковым в 1938 году и которая плодоносит до сих пор.
Спасибо огромное за предоставленные материалы и фото Лидии Дубовой (урождённой Исаковой) и Ирэне Вейсс-Вендт (урождённой Исаковой).