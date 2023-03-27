В Польше сообщили о задержании очередного российского шпиона

Гражданин иностранного государства признал себя виновным в шпионаже в пользу России и описал обстоятельства своей вербовки российской спецслужбой, пишет издание со ссылкой на районную прокуратуру Гданьска.

По данным издания, подозреваемый находится в Польше с января и был задержан 21 марта. Польские власти арестовали его на 3 месяца, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно выводам следствия, мужчина собирал и передавал России информацию, в том числе о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводстве, а также о деятельности ведомств безопасности.

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