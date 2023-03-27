За рубежом
27.03.2023, 13:21

Жуткий случай в Финляндии: убийца таксистки заехал домой за оружием, а потом изнасиловал и задушил свою жертву

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: LEHTIKUVA | REUTERS

Прокурор требует приговорить подозреваемого в жестоком изнасиловании и убийстве мужчину к 12 годам тюремного заключения, пишет Yle.

В уездном суде Пяйят-Хяме началось разбирательство дела об убийстве таксистки, которое произошло 20 августа 2022 года.

Обвиняемый 25-летний мужчина сел в такси в Лахти. Согласно прокурору, он попросил таксистку, молодую женщину 20 лет, отвезти его в район Вяяксю в Асиккала, где находилась его квартира. Мужчина поднялся в жилье и захватил с собой кухонный нож и ружье для пейнтбола, напоминавшее огнестрельное оружие. Как утверждает обвинение, оружие было нужно преступнику, чтобы принудить жертву к половому сношению.

Согласно прокурору, мужчина жестоко изнасиловал молодую девушку, угрожая ей оружием, после чего задушил.

Полиция задержала мужчину в Асиккала.

Расследование велось по статье „Умышленное убийство“, однако прокуратура выдвинула обвинения за непредумышленное убийство и изнасилование при отягчающих обстоятельствах.

Слушание дела происходит за закрытыми дверями, личность жертвы и протоколы заседания суда засекречены.

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