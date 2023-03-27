Уничтожим сорняки и спасем лягушек! Смотрите, какие толоки пройдут весной в Таллинне

В Таллинне именно улица Астангу– один из самых важных районов миграции земноводных, и если бы не волонтеры, ситуация была бы очень печальной. На Астангу всегда нужны волонтеры, в Фейсбуке есть целая группа, занимающаяся спасением лягушек на Астангу , там специалисты отвечают на сообщения и на эстонском, и на русском языке. Несколько важных для земноводных улиц находится недалеко от аэропорта, а также у водоемов – например, у пруда за ипподромом.

В этом году Фонд природы Эстонии уже попросил Таллиннскую горуправу закрыть один участок улицы Астангу на период миграции лягушек с 10 апреля по 10 мая. Даты ориентировочные, местные волонтеры-спасатели лягушек Кристель Саарм (5635 4299, kristel.saarm@gmail.com) и Дарья Зубарева (552 7738, darja.zubareva@tallinnzoo.ee) предоставят актуальную информацию, если даты будут меняться в зависимости от погодных условий.

Лягушки, жабы и тритоны живут в одном водоеме, а свадьбу играют в другом, пути миграции зачастую пролегают через дороги с оживленным движением, и 95 % брачующихся гибнет под колесами. При этом земноводные играют в природе значимую роль, являясь важным звеном пищевой цепи, и если численность популяции земноводных падает, птицы и звери всерьез голодают. С другой стороны, важная задача лягушек – поедать комаров, клещей и других нелюбимых нами насекомых.

„С наступлением тепла набирает обороты весенняя массовая миграция лягушек, жаб и тритонов, и в это время Фонд природы Эстонии уже более десяти лет проводит кампанию „Спасение земноводных“, – говорит координатор кампании в русских СМИ Татьяна Лаврова. – Мы спасаем земноводных в пик периода их миграции. Пути миграции пролегают через дороги, и в таких местах, во-первых, важно, чтобы водители ездили осторожно, и во-вторых, нужно чтобы волонтеры переносили земноводных через дорогу в ведрах“.

Ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал приглашает всех любителей городской природы принять участие этих в толоках. „Толоки для сохранения биоразнообразия – это серия мероприятий, на которые жители Таллинна и гости города могут прийти, чтобы помочь восстанавливать районы столицы с богатой природой“, – поясняет Меэлис Уустал. И добавляет, что толоки проводятся там, где работу нужно выполнять не с помощью сложной техники, а вручную.

Если вы хотите принять участие в этой кампании, стоит подготовиться заранее. На сайте Фонда природы Эстонии размещена необходимая информация о том, как спасать лягушек. Есть несколько очень важных правил, которые необходимо соблюдать: например, брать земноводных только в перчатках, поскольку прикосновение к коже человека воспринимается ими как тепловой удар, в нашем понимании сравнимый с помещением в раскаленную духовку. Там же есть карта, на ней будет появляться актуальная информация о том, где ситуация особенно сложная и требует помощи волонтеров. И можно сообщать специалистам о еще не отмеченных на карте местах миграции.

При необходимости Татьяна Лаврова ответит на все вопросы по телефону или мейлу: tatjana.lavrova@gmail.com, 5817 5454. Ее можно также пригласить провести инфочас.

„Сделаем!“

6 мая

День полезных дел „Сделаем!“ также координирует Фонд природы Эстонии. Весной люди объединяются, чтобы в первую субботу мая совершить множество больших и маленьких полезных дел себе и другим на радость. По традиции, все желающие могут зарегистрировать свои толоки на сайте teemeara.ee, чтобы найти участников и вместе преобразить мир вокруг себя. Регистрируйтесь и вы! К слову, толоку можно зарегистрировать и на другую дату, не обязательно проводить мероприятие именно 6 мая!

В последнее время в фокусе толок – именно биоразнообразие. Чем больше биоразнообразия мы поддерживаем на своей родной улице и вокруг дома, тем больше там будет бабочек, мотыльков, земноводных, опылителей и цветов, радующих глаз.