Уничтожим сорняки и спасем лягушек! Смотрите, какие толоки пройдут весной в Таллинне
В год Зеленой столицы Европы Таллинн организует различные толоки, способствующие сохранению биоразнообразия.
Ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал приглашает всех любителей городской природы принять участие этих в толоках. „Толоки для сохранения биоразнообразия – это серия мероприятий, на которые жители Таллинна и гости города могут прийти, чтобы помочь восстанавливать районы столицы с богатой природой“, – поясняет Меэлис Уустал. И добавляет, что толоки проводятся там, где работу нужно выполнять не с помощью сложной техники, а вручную.
Поможем лягушкам перейти дорогу
апрель
„С наступлением тепла набирает обороты весенняя массовая миграция лягушек, жаб и тритонов, и в это время Фонд природы Эстонии уже более десяти лет проводит кампанию „Спасение земноводных“, – говорит координатор кампании в русских СМИ Татьяна Лаврова. – Мы спасаем земноводных в пик периода их миграции. Пути миграции пролегают через дороги, и в таких местах, во-первых, важно, чтобы водители ездили осторожно, и во-вторых, нужно чтобы волонтеры переносили земноводных через дорогу в ведрах“.
Лягушки, жабы и тритоны живут в одном водоеме, а свадьбу играют в другом, пути миграции зачастую пролегают через дороги с оживленным движением, и 95 % брачующихся гибнет под колесами. При этом земноводные играют в природе значимую роль, являясь важным звеном пищевой цепи, и если численность популяции земноводных падает, птицы и звери всерьез голодают. С другой стороны, важная задача лягушек – поедать комаров, клещей и других нелюбимых нами насекомых.
В этом году Фонд природы Эстонии уже попросил Таллиннскую горуправу закрыть один участок улицы Астангу на период миграции лягушек с 10 апреля по 10 мая. Даты ориентировочные, местные волонтеры-спасатели лягушек Кристель Саарм (5635 4299, kristel.saarm@gmail.com) и Дарья Зубарева (552 7738, darja.zubareva@tallinnzoo.ee) предоставят актуальную информацию, если даты будут меняться в зависимости от погодных условий.
В Таллинне именно улица Астангу– один из самых важных районов миграции земноводных, и если бы не волонтеры, ситуация была бы очень печальной. На Астангу всегда нужны волонтеры, в Фейсбуке есть целая группа, занимающаяся спасением лягушек на Астангу, там специалисты отвечают на сообщения и на эстонском, и на русском языке. Несколько важных для земноводных улиц находится недалеко от аэропорта, а также у водоемов – например, у пруда за ипподромом.
Если вы хотите принять участие в этой кампании, стоит подготовиться заранее. На сайте Фонда природы Эстонии размещена необходимая информация о том, как спасать лягушек. Есть несколько очень важных правил, которые необходимо соблюдать: например, брать земноводных только в перчатках, поскольку прикосновение к коже человека воспринимается ими как тепловой удар, в нашем понимании сравнимый с помещением в раскаленную духовку. Там же есть карта, на ней будет появляться актуальная информация о том, где ситуация особенно сложная и требует помощи волонтеров. И можно сообщать специалистам о еще не отмеченных на карте местах миграции.
При необходимости Татьяна Лаврова ответит на все вопросы по телефону или мейлу: tatjana.lavrova@gmail.com, 5817 5454. Ее можно также пригласить провести инфочас.
„Сделаем!“
6 мая
День полезных дел „Сделаем!“ также координирует Фонд природы Эстонии. Весной люди объединяются, чтобы в первую субботу мая совершить множество больших и маленьких полезных дел себе и другим на радость. По традиции, все желающие могут зарегистрировать свои толоки на сайте teemeara.ee, чтобы найти участников и вместе преобразить мир вокруг себя. Регистрируйтесь и вы! К слову, толоку можно зарегистрировать и на другую дату, не обязательно проводить мероприятие именно 6 мая!
В последнее время в фокусе толок – именно биоразнообразие. Чем больше биоразнообразия мы поддерживаем на своей родной улице и вокруг дома, тем больше там будет бабочек, мотыльков, земноводных, опылителей и цветов, радующих глаз.
„Очень важно, чтобы люди регистрировали свои толоки на сайте, в рубрике „Толоки“, и там желающие принять участие будет искать себе подходящую толоку – через фильтры выбирать дело, язык общения, место, – подчеркивает член оргкоманды „Сделаем!“ Татьяна Лаврова. – Как и в предыдущие годы, в Таллинне будут большие мероприятия по уборке, благоустройству. Эти толоки мы также организуем в сотрудничестве с таллиннской мэрией. Важно подчеркнуть, что команда организаторов дня полезных дел „Сделаем!“ не отвечает за централизованный вывоз мусора, и что желающим привести городскую территорию в порядок нужно ЗАРАНЕЕ обращаться с просьбой вывезти мусор по окончании работы в местные самоуправления – в управы частей города, там их обычно очень хорошо встречают. И еще районы часто помогают инвентарем – выдают грабли, мешки для мусора, в некоторых частях города еще и пирожками угощают!“
Уничтожение зарослей инвазивного морщинистого шиповника на Пальяссааре
22 июля
Морщинистый шиповник входит в число 100 самых опасных чужеродных видов в Европе. В Эстонии он встречается в основном на песчаных пляжах и в сосновых лесах, но также и в других местах. Там, где морщинистый шиповник начинает расти, он постепенно занимает все больше пространства, вытесняя местные виды растений. Семена шиповника разносят птицы, а на побережье и вода. Когда вода поднимается, семена попадают в воду и перемещаются все дальше и дальше вдоль берега.
В июле на толоке будут организованы работы по уничтожению побегов и корней шиповника на побережье Пальяссааре.
Регистрация на толоку откроется в ближайшее время. Дополнительную информацию можно получить по адресу info@greentallinn.eu.
Еще одна толока по уничтожению морщинистого шиповника планируется 9 сентября.
Международная кампания по очистке Балтийского моря от мелкого мусора
31 августа – 16 сентября
Эти толоки пройдут в рамках кампании городов региона Балтийского моря по очистке морских пляжей от мелкого мусора – в сотрудничестве с городом Хельсинки, движением Let´s Do It World и другими партнерами. Они начнутся в День Балтийского моря, который отмечается 31 августа, и продлятся до Всемирного дня чистоты – 16 сентября.
В ходе толок основное внимание будет уделяться сбору мелкого мусора – например, окурков сигарет.
Инвентарь для участия в толоках будет предоставлен городом. Информация обо всех толоках и регистрации на них будет регулярно появляться на сайте greentallinn.eu/ru/, в социальных сетях „Таллинн — Зеленой столицы Европы 2023“ и в социальных сетях частей города.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru