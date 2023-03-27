Правда ли, что в польских отелях появилась опция „без украинцев“?

Это не сухие технические описания — каждый текст носит рекламный характер и, судя по поисковой выдаче Google, уникален. Все объекты охарактеризованы таким образом на одном и том же сайте — агрегаторе отелей nocleg24h.pl. В разделе „ Объявления » на этом ресурсе можно увидеть тот же интерфейс с опциями, что и на вирусном скриншоте:

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 20 марта 2023 года, в Европе было зарегистрировано 8,1 млн человек, покинувших Украину после начала полномасштабного российского вторжения. Более 1,5 млн из них получили временное убежище в соседней Польше, на границе с которой у страны есть восемь наземных контрольно-пропускных пунктов . Некоторых из этих людей разместили в польских отелях, причём часть расходов на их содержание взяли на себя органы местного самоуправления и сами гостиницы. С 1 марта 2023 года многие беженцы, чьё пребывание в центрах коллективного размещения превысило 120 дней, по новому закону должны покрывать определённую долю соответствующих затрат.

Однако есть одно отличие. Если на популярной картинке между фильтрами Parking («парковка“) и Plac zabaw dla dzieci («детская площадка“) расположена та самая опция Bez Ukraińców («без украинцев“), то на сайте в этом месте находится фильтр Piaskownica («песочница“). Такое расположение фильтров логично хотя бы потому, что оно соответствует алфавитному порядку, чего не скажешь о вклинившейся явно не по адресу опции Bez Ukraińców. С высокой вероятностью можно сказать, что этот пункт был добавлен на скриншот через графический редактор или путём редактирования кода сохранённой на компьютер страницы оригинального сайта (о подобных методах мы уже рассказывали). В остальной части сайта такой опции тоже нет. Не находится она и на страницах других популярных польских агрегаторов отелей.

Ни в польском, ни в украинском медиапространстве вопрос о явно дискриминирующем фильтре на сайте-агрегаторе отелей не поднимался, а скандала в случае наличия подобного пункта в меню сложно было бы избежать. Зато в русскоязычном интернете публикаций было множество, там же, судя по всему, и появилась первая из них. Самое раннее упоминание странного фильтра в комплекте со скриншотом мы обнаружили благодаря сервису TGStat в Telegram-канале „Постовой», где соответствующий пост был выложен 8 марта в 18:13 по московскому времени. Всё вышесказанное говорит о том, что мы имеем дело с фейковой картинкой, созданной на основе интерфейса реального сайта.

В заключение добавим, что всего через два дня после появления скриншота уже в самой России разразился скандал на похожую тему — показательно, как его освещали местные СМИ и комментировали ньюсмейкеры в сравнении с реакцией украинских медиа на сфабрикованную новость из Польши. 10 марта Telegram-канал „Достоверкин» обнаружил, что в приложении популярного сервиса Aviasales отели за границей можно отфильтровать по примерному числу русскоговорящих постояльцев. Своё возмущение по этому поводу выразили депутаты Госдумы Виталий Милонов и Султан Хамзаев (последний даже пригрозил обратиться в прокуратуру). В ответ пресс-служба Aviasales заявила, что такая опция добавлена для удобства путешественников, которые сталкиваются с языковым барьером во время отдыха за границей. Представители компании отметили, что фильтры, настраивающие поисковую выдачу под язык пользователя, давно существуют в испанской, немецкой, французской, итальянской, португальской, тайской, корейской, китайской, японской и, собственно, российской версиях сервиса. Некоторые ресурсы даже подали новости о польских отелях и об Aviasales вместе, хотя только один из двух фактов в итоге оказался реальным.

Итог: Фейк