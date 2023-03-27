Правда ли, что в польских отелях появилась опция „без украинцев“?
В марте 2023 года по Сети разошлась информация о том, что в Польше стало возможным забронировать номер в гостинице, среди постояльцев которой гарантированно не будет украинцев. Мы проверили, действительно ли в стране появилась такая ксенофобская практика.
Как сообщил 12 марта телеканал „Царьград», находящиеся в Польше украинские беженцы обвиняют местных граждан „в очередном витке украинофобии“. Если верить телеканалу, в интернет-сервисах бронирования отелей в Польше среди фильтров появился пункт „без украинцев“. Это якобы стало отражением нежелания поляков жить в заведениях, где остановились украинские беженцы.
Ранее та же самая информация распространилась по соцсетям, причём там она сопровождалась скриншотом с предполагаемого сервиса по бронированию отелей. В Telegram об этом написали, в частности, каналы „Ne.Сахар» (582 000 просмотров на момент написания разбора), „Мир Михаила Онуфриенко» (321 000), „Первый народный» (166 000), „Шейх Тамир» (146 000), „Дядя Слава», (126 000), „Осташко! Важное» (122 000), „Сводки Юрия Подоляки» (121 000), „Белорусский силовик» (119 000), „Кот Костян» (106 000), „Патрон» (102 000), „Всемирные новости» (102 000), Putin TG Team (84 000), „Что творится?» (67 000) „Кувалда 18+» (60 000) и „Стрелец-молодец» (56 000).
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 20 марта 2023 года, в Европе было зарегистрировано 8,1 млн человек, покинувших Украину после начала полномасштабного российского вторжения. Более 1,5 млн из них получили временное убежище в соседней Польше, на границе с которой у страны есть восемь наземных контрольно-пропускных пунктов. Некоторых из этих людей разместили в польских отелях, причём часть расходов на их содержание взяли на себя органы местного самоуправления и сами гостиницы. С 1 марта 2023 года многие беженцы, чьё пребывание в центрах коллективного размещения превысило 120 дней, по новому закону должны покрывать определённую долю соответствующих затрат.
В левой части разошедшегося скриншота мы видим информацию о четырёх предприятиях гостиничного типа:
Это не сухие технические описания — каждый текст носит рекламный характер и, судя по поисковой выдаче Google, уникален. Все объекты охарактеризованы таким образом на одном и том же сайте — агрегаторе отелей nocleg24h.pl. В разделе „Объявления» на этом ресурсе можно увидеть тот же интерфейс с опциями, что и на вирусном скриншоте:
Однако есть одно отличие. Если на популярной картинке между фильтрами Parking («парковка“) и Plac zabaw dla dzieci («детская площадка“) расположена та самая опция Bez Ukraińców («без украинцев“), то на сайте в этом месте находится фильтр Piaskownica («песочница“). Такое расположение фильтров логично хотя бы потому, что оно соответствует алфавитному порядку, чего не скажешь о вклинившейся явно не по адресу опции Bez Ukraińców. С высокой вероятностью можно сказать, что этот пункт был добавлен на скриншот через графический редактор или путём редактирования кода сохранённой на компьютер страницы оригинального сайта (о подобных методах мы уже рассказывали). В остальной части сайта такой опции тоже нет. Не находится она и на страницах других популярных польских агрегаторов отелей.
Ни в польском, ни в украинском медиапространстве вопрос о явно дискриминирующем фильтре на сайте-агрегаторе отелей не поднимался, а скандала в случае наличия подобного пункта в меню сложно было бы избежать. Зато в русскоязычном интернете публикаций было множество, там же, судя по всему, и появилась первая из них. Самое раннее упоминание странного фильтра в комплекте со скриншотом мы обнаружили благодаря сервису TGStat в Telegram-канале „Постовой», где соответствующий пост был выложен 8 марта в 18:13 по московскому времени. Всё вышесказанное говорит о том, что мы имеем дело с фейковой картинкой, созданной на основе интерфейса реального сайта.
В заключение добавим, что всего через два дня после появления скриншота уже в самой России разразился скандал на похожую тему — показательно, как его освещали местные СМИ и комментировали ньюсмейкеры в сравнении с реакцией украинских медиа на сфабрикованную новость из Польши. 10 марта Telegram-канал „Достоверкин» обнаружил, что в приложении популярного сервиса Aviasales отели за границей можно отфильтровать по примерному числу русскоговорящих постояльцев. Своё возмущение по этому поводу выразили депутаты Госдумы Виталий Милонов и Султан Хамзаев (последний даже пригрозил обратиться в прокуратуру). В ответ пресс-служба Aviasales заявила, что такая опция добавлена для удобства путешественников, которые сталкиваются с языковым барьером во время отдыха за границей. Представители компании отметили, что фильтры, настраивающие поисковую выдачу под язык пользователя, давно существуют в испанской, немецкой, французской, итальянской, португальской, тайской, корейской, китайской, японской и, собственно, российской версиях сервиса. Некоторые ресурсы даже подали новости о польских отелях и об Aviasales вместе, хотя только один из двух фактов в итоге оказался реальным.
Итог: Фейк