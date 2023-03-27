Госсуд надеется рассмотреть все жалобы, связанные с выборами, к концу недели. Новых уже не будет

„У Госсуда есть семь рабочих дней для рассмотрения жалоб со дня их поступления в суд. Ожидается, что все находящиеся на рассмотрении жалобы должны быть урегулированы не позднее конца этой недели. Однако этот срок может быть продлен на несколько рабочих дней, если, например, необходимо уточнить содержание некоторых жалоб“, – сказал ERR в понедельник представитель Госсуда Арно Пыдер.

Пыдер отметил, что в связи с состоявшимися в этом году выборами в Рийгикогу в Госсуд поступило 16 жалоб, девять из которых до сих пор не рассмотрены: „По состоянию на утро понедельника в Госсуде находятся на рассмотрении девять жалоб. Большинство из них касаются электронного голосования с той или иной точки зрения – предполагаемые нарушения во время его организации или более общие жалобы на надежность электронного голосования“.

Представитель Госсуда также сообщил, что в четверг суд объединил две жалобы Эстонской консервативной народной партии (EKRE), поскольку их содержание во многом совпадало, и последний срок для рассмотрения объединенной жалобы – четверг, 30 марта.

Срок обжалования решений Республиканской избирательной комиссии прошел уже на прошлой неделе, а это значит, что новые жалобы уже нельзя подать в Госсуд.

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