ОТ РЕДАКЦИИ | Не спешите хоронить центристов(12)
Центристы показали слабый результат на минувших выборах, и, возможно, скоро поменяют председателя. Но это обычная практика в парламентских республиках
Минувшие выборы стали для центристов большим провалом: Центристская партия показала самый плохой результат после 1995 года, и по сравнению с 2019 годом, в 2023-м они получили на десять мандатов меньше. Для многих членов этой партии, которая считается одной из самых крупных политических сил в Эстонии, результат выборов стал отрезвляющим.
На минувшей неделе мэр Таллинна Михаил Кылварт объявил, что готов попробовать свои силы в том, чтобы стать новым председателем Центристской партии. После этого пошли разговоры о том, что партия трещит по швам, появились намеки на ее распад.
На протяжении тридцати лет распад центристов предсказывался не раз, равно как и прогнозы по превращению их в „маленькую русскую партию“. Первый раз такое предсказание появилось в 1995 году во время так называемого „пленочного скандала“, когда Центристскую партию покинули соратники Сависаара со времен Народного фронта.
Второй раз распад Центристской партии предсказывали в 2011-2013 годах, когда Сависаар в пух и прах разругался с теми членами партии, которые пришли во время „пленочного скандала“ на смену его бывшим соратникам. Причиной размолвки стал в том числе флирт Сависаара с путинской Россией и его осуждение политических реалий Эстонии.
Третий раз распад центристам предрекали в 2016-2017 годах, когда Юри Ратас вместе с коллегами решился скинуть Сависаара с поста председателя партии. Многие тогда думали, что партия, которая так крепко держится лишь на культе личности самого Эдгара Сависаара, не сможет выжить без него. Однако партия устояла, и кресло занял Юри Ратас.
Нельзя исключать ни одной версии развития будущего. Вполне возможно, что Центристская партия приобретет новый формат, например, станет больше опираться на голоса местных русскоязычных жителей, чем при председательстве Юри Ратаса, который сумел привлечь к партии симпатии тех избирателей, которые прежде принципиально не голосовали за Сависаара. Но возможно, что курс партии останется прежним, а сама она продолжит дрейфовать в эстонском политическом море.
Кроме того, существует вероятность, что какая-то часть партии отколется, либо партия развалится вовсе. Тем не менее, смена председателя не означает, что Центристской партии пришел конец. Например, социал-демократы на протяжении последних 10 лет меняли председателя четыре раза, Isamaa и реформисты три раза, но ни одна из этих партий не исчезла, и все имеют представительство в Рийгикогу. Смена председателя партии - это нормальная практика в парламентских республиках, и, как показывает опыт нашей страны, это может принести новые голоса на следующих выборах.