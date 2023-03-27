ОТ РЕДАКЦИИ | Не спешите хоронить центристов

Минувшие выборы стали для центристов большим провалом: Центристская партия показала самый плохой результат после 1995 года, и по сравнению с 2019 годом, в 2023-м они получили на десять мандатов меньше. Для многих членов этой партии, которая считается одной из самых крупных политических сил в Эстонии, результат выборов стал отрезвляющим.

На минувшей неделе мэр Таллинна Михаил Кылварт объявил, что готов попробовать свои силы в том, чтобы стать новым председателем Центристской партии. После этого пошли разговоры о том, что партия трещит по швам, появились намеки на ее распад.

На протяжении тридцати лет распад центристов предсказывался не раз, равно как и прогнозы по превращению их в „маленькую русскую партию“. Первый раз такое предсказание появилось в 1995 году во время так называемого „пленочного скандала“, когда Центристскую партию покинули соратники Сависаара со времен Народного фронта.

Второй раз распад Центристской партии предсказывали в 2011-2013 годах, когда Сависаар в пух и прах разругался с теми членами партии, которые пришли во время „пленочного скандала“ на смену его бывшим соратникам. Причиной размолвки стал в том числе флирт Сависаара с путинской Россией и его осуждение политических реалий Эстонии.

Третий раз распад центристам предрекали в 2016-2017 годах, когда Юри Ратас вместе с коллегами решился скинуть Сависаара с поста председателя партии. Многие тогда думали, что партия, которая так крепко держится лишь на культе личности самого Эдгара Сависаара, не сможет выжить без него. Однако партия устояла, и кресло занял Юри Ратас.