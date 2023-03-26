26.03.2023, 20:01
ВИДЕО | В Раквереском замке родились козлята. Объявлен конкурс: как назвать очаровашек?(7)
ФОТО: | Erakogu
В замке Раквере родились козлята. Об этом сообщили в публикации на странице Городища Раквере в Facebook, там же было опубликовано видео с животными. У всех желающих есть возможность предложить свой вариант имен новорожденным.
„Это действительно так! Семейство животных замка снова пополнилось двумя очаровательными козлятами. Счастливой весны!“ - указано в подписи к видео в Facebook на странице Городища Раквере („Rakvere Linnus“).
В публикации также сообщили, что обе козочки уже очень активные и деятельные, находятся под присмотром своей мамы Тяпи. Также авторы публикации объявили, что на этой неделе открывается конкурс имен для детенышей. Предложить свой вариант можно здесь.