Звери
26.03.2023, 20:01

ВИДЕО | В Раквереском замке родились козлята. Объявлен конкурс: как назвать очаровашек?

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Козлики в Раквере
Козлики в Раквере
ФОТО: Screenshot | Erakogu

В замке Раквере родились козлята. Об этом сообщили в публикации на странице Городища Раквере в Facebook, там же было опубликовано видео с животными. У всех желающих есть возможность предложить свой вариант имен новорожденным.

„Это действительно так! Семейство животных замка снова пополнилось двумя очаровательными козлятами. Счастливой весны!“ - указано в подписи к видео в Facebook на странице Городища Раквере („Rakvere Linnus“).

В публикации также сообщили, что обе козочки уже очень активные и деятельные, находятся под присмотром своей мамы Тяпи. Также авторы публикации объявили, что на этой неделе открывается конкурс имен для детенышей. Предложить свой вариант можно здесь.

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