ВИДЕО | В Раквереском замке родились козлята. Объявлен конкурс: как назвать очаровашек?

„Это действительно так! Семейство животных замка снова пополнилось двумя очаровательными козлятами. Счастливой весны!“ - указано в подписи к видео в Facebook на странице Городища Раквере („Rakvere Linnus“).

В публикации также сообщили, что обе козочки уже очень активные и деятельные, находятся под присмотром своей мамы Тяпи. Также авторы публикации объявили, что на этой неделе открывается конкурс имен для детенышей. Предложить свой вариант можно здесь.