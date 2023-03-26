ВИДЕО | А вы сможете заметить? Во время пира у лизунца к лосям подкрались усатые гости

„Три лося на солонце - не такое уж редкое зрелище, но оказалось, что лосей сопровождали охранники. Если вы внимательно посмотрите видео, одна из рысей двигалась позади них, а вторая пришла прямо за первой и остановилась, чтобы поближе рассмотреть лося“, - объяснил Рейн Ряхн, владелец камеры слежения.

В марте у рысей тоже проходит брачный период, поэтому вы можете увидеть их вместе. В год появляется один помет, но самки могут размножаться не каждый год, особенно если в отдельном районе не хватает пищи. Беременность длится 63-74 дня, и детеныши рождается в мае. Роды обычно происходят в укромном месте под корнями деревьев или в какой-нибудь норе.

В марте у рысей тоже проходит брачный период, поэтому вы можете увидеть их вместе.

Гнездо часто представляет собой ямку или углубление без выстилки. Детеныши рождаются слепыми. Глаза рыси открываются в возрасте двух недель. Детеныши сосут молоко, пока им не исполнится два-три месяца. Гнездо покидают после того, как начинают охотиться вместе с матерью. Самки остаются с детенышами до конца первого года жизни. Половая зрелость наступает на втором году жизни.