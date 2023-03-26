Focus: Германия хочет выслать более 30 дипломатов России

По данным СМИ, немецкие органы безопасности пришли к выводу, что представители РФ могут использовать свой дипломатический иммунитет для вербовки осведомителей с целью саботажа или распространения дезинформации, передает DW.

В Берлине ожидают ответных действий со стороны Кремля, пояснил представитель МИД ФРГ в комментарии изданию. В министерстве ждут, что „взамен Кремль объявит еще большее количество немецких дипломатов нежелательными“.

Если намерения Бербок воплотятся в жизнь, эта высылка российских дипломатов из страны станет одной из самых массовых с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину - в апреле 2022 года из Германии выслали 40 представителей России. При этом, по данным Focus, в Германии продолжают работать около 160 сотрудников дипломатической миссии РФ.

Борьба с вероятными российскими шпионами в ФРГ

О намерениях Бербок стало известно вскоре после того, как министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила о необходимости более активно бороться со шпионажем и агентурной деятельностью со стороны РФ в ФРГ, отмечает издание.

В частности, в Германии продолжается следствие в отношении сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) Карстена Л., которого подозревают в шпионаже на Россию. В декабре 2022 года в ФРГ был арестован его предполагаемый сообщник. Позднее он заявил немецким следователям, что Карстен Л. „организовал“ ему встречи с представителями российских спецслужб в Москве.

Предполагаемые российские шпионы в других странах

Днем ранее власти США предъявили гражданину РФ Сергею Черкасову обвинения в шпионаже, а также визовом, банковском и электронном мошенничестве. По данным Вашингтона, Черкасов - офицер российской военной разведки. Он получил образование в университете в США по бразильскому паспорту, а затем добивался места практиканта в МУС в Гааге. В настоящий момент мужчина находится под стражей в Бразилии.

В Польше в середине марта были задержаны шесть предполагаемых российских шпионов - по данным следствия, они устанавливали на важных железнодорожных узлах скрытые камеры, которые регистрировали движение поездов и передавали данные в интернет. Камеры были установлены преимущественно на железнодорожных путях в Подкарпатском воеводстве и в районе аэропорта Жешув-Ясенка, который активно используется для поставок западного оружия в Украину.