Focus: Германия хочет выслать более 30 дипломатов России(3)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассматривает возможность высылки из страны более 30 российских дипломатов, сообщило немецкое издание Focus.
По данным СМИ, немецкие органы безопасности пришли к выводу, что представители РФ могут использовать свой дипломатический иммунитет для вербовки осведомителей с целью саботажа или распространения дезинформации, передает DW.
В Берлине ожидают ответных действий со стороны Кремля, пояснил представитель МИД ФРГ в комментарии изданию. В министерстве ждут, что „взамен Кремль объявит еще большее количество немецких дипломатов нежелательными“.
Если намерения Бербок воплотятся в жизнь, эта высылка российских дипломатов из страны станет одной из самых массовых с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину - в апреле 2022 года из Германии выслали 40 представителей России. При этом, по данным Focus, в Германии продолжают работать около 160 сотрудников дипломатической миссии РФ.
Борьба с вероятными российскими шпионами в ФРГ
О намерениях Бербок стало известно вскоре после того, как министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила о необходимости более активно бороться со шпионажем и агентурной деятельностью со стороны РФ в ФРГ, отмечает издание.
В частности, в Германии продолжается следствие в отношении сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) Карстена Л., которого подозревают в шпионаже на Россию. В декабре 2022 года в ФРГ был арестован его предполагаемый сообщник. Позднее он заявил немецким следователям, что Карстен Л. „организовал“ ему встречи с представителями российских спецслужб в Москве.
Предполагаемые российские шпионы в других странах
Днем ранее власти США предъявили гражданину РФ Сергею Черкасову обвинения в шпионаже, а также визовом, банковском и электронном мошенничестве. По данным Вашингтона, Черкасов - офицер российской военной разведки. Он получил образование в университете в США по бразильскому паспорту, а затем добивался места практиканта в МУС в Гааге. В настоящий момент мужчина находится под стражей в Бразилии.
В Польше в середине марта были задержаны шесть предполагаемых российских шпионов - по данным следствия, они устанавливали на важных железнодорожных узлах скрытые камеры, которые регистрировали движение поездов и передавали данные в интернет. Камеры были установлены преимущественно на железнодорожных путях в Подкарпатском воеводстве и в районе аэропорта Жешув-Ясенка, который активно используется для поставок западного оружия в Украину.