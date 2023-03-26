Бронзовые медали хоккейной лиги Coolbet завоевал тартуский „Вялк 494“

Две шайбы забросил Алексей Широков (2+1), Алексей Войцеховский (2+1) и Василий Титаренко (2+2), а Олев Корк и Отар Сахокиа забросили по одной шайбе. Федор Гусынин отдал три результативные передачи, а Никита Зантманс – две результативные передачи.



В составе нарвского „ПСК“ шайбы забросили: Георгий Васильев, Александр Сапрыкин и Мартин Анохин. Кирилл Ильин отдал две результативные передачи.



Вратарь „Вялк 494“ Эрвинс Муцуков - отаразил 27 бросков и три броска отразил Юрий Бахтурин, который заменил его в третьем периоде. В составе нарвского „ПСК“ Даниил Сеппенен отразил 39 бросков, а Александр Шустов - 14.