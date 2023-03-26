На ЧМ по боксу вместо гимна России по ошибке включили концерт Чайковского

Именно эта музыка использовалась вместо гимна для сборной России на Олимпийских играх в Токио и Пекине, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.



Как сообщили в оргкомитете чемпионата, музыка Чайковского была включена по ошибке. Через некоторое время гимн России все-таки прозвучал на повторной церемонии.



Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг, победив в финале австралийку Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.

