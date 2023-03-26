Бокс+
26.03.2023, 11:12

На ЧМ по боксу вместо гимна России по ошибке включили концерт Чайковского

 
ФОТО: RAJAT GUPTA | Scanpix

Организаторы чемпионата мира по боксу в Нью-Дели во время церемонии награждения россиянки Анастасии Демурчян включили вместо гимна России первый концерт Чайковского. Об этом сообщают „РИА Новости“ и ТАСС.

Именно эта музыка использовалась вместо гимна для сборной России на Олимпийских играх в Токио и Пекине, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

Как сообщили в оргкомитете чемпионата, музыка Чайковского была включена по ошибке. Через некоторое время гимн России все-таки прозвучал на повторной церемонии.

Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг, победив в финале австралийку Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.

В октябре Международная ассоциация бокса (IBA) допустила на соревнования под своими национальными флагами россиян и белорусов, что привело к бойкоту чемпионатов мира со стороны нескольких стран.

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