Украинские танцоры: на чемпионат Украины не поедем, это опасно!

Кирилл: „Мы рады, что закончен сезон, мы очень устали. Но я точно могу сказать, что мы сильно спрогрессировали за этот год. Шаг за шагом мы идем вперед, и нам помогает в этом невероятная команда. Мы только недавно сняли квартиру в Монреале на год - так что следующий сезон мы точно проведем там. Они научили нас работать по-новому, но главное - больше доверять друг другу, мы гораздо меньше теперь ссоримся и спорим, потому что научились работать по-другому. Ну и стыдно просто перед такими тренерами ругаться.

Мария: „Планируем ли мы участвовать в чемпионате Украины в апреле? Нет, мы не поедем - это по-прежнему очень опасно, я не представляю, как сейчас туда ехать. И как потом нам с Кириллом выбираться обратно. Да, нам уже сказали, что из-за этого нас могут вычеркнуть из списков сборной, а это означает конец финансирования, федерация может отказаться оплачивать наше участие в соревнованиях. Но мы не понимаем, как можно заставлять нас ехать в Украину сейчас, нам и правда очень страшно, я даже не буду этого скрывать. Надеемся, мы сможем пригодиться сборной - все же, мы единственные украинские спортсмены, кто на этом чемпионате прошел в произвольную программу. Некоторым украинским спортсменам ведь засчитали результат с чемпионата Европы как участие в чемпионате страны - мы хотели бы всего лишь равного отношения. В этом году мы катали в стольких странах - и везде видели просто море украинских флагов. Нет слов, чтобы описать наши чувства, ты выезжаешь на лед - и слезы в глазах. Хочется улыбнуться каждому и низко поклониться. Это очень помогает кататься и верить в лучшее“.