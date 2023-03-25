ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (395-й день) | Путин: Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие(69)
Подводим итоги 395-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Россия 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала „Россия-24“. По словам российского лидера, соответствующая договоренность была достигнута с Александром Лукашенко. Путин также сказал, что, разместив свое оружие на территории республики, Россия „не нарушит“ своих обязательств по нераспространения ядерного оружия, поскольку российские военные не планируют передавать это оружие в непосредственное пользование Беларуси. Тем не менее РФ намерена разместить свое оружие на территории страны и обучить белорусских военных его использованию.
По словам Путина, „поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном“.
Президент России добавил, что США „разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие, в шести государствах“. „Если память не изменяет, это ФРГ, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция“, - сказал он. "Александр Григорьевич прав, он говорит: ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают это, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений“, - заявил Путин.
Другие события сегодняшнего дня:
Зеленский заявил, что Украина не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений и боеприпасов. Он также добавил, что ситуация на востоке страны остается сложной, в том числе потому, что российские военные ежедневно используют втрое больше снарядов, чем ВСУ.
По словам главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля, визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с Владимиром Путиным снизила вероятность применения Россией ядерного оружия. "Си хочет минимизировать риск быть связанным с российским вторжением. Они [Китай] не вовлечены в военные действия, и нет никаких признаков того, что они хотят вмешиваться“, — сказал он.
Пригожин заявил, что после службы в ЧВК Вагнера вышли на свободу по помилованию больше пяти тысяч заключенных. „Могу сказать с уверенностью: преступность в России мы снизили в 10 раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время“, - сказал он.
В Минобороны Украины призвали не обсуждать украинское контрнаступление. "Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам — а как же там контрнаступление, не нужно писать блоги на эту тему и посты, не нужно вообще публично обсуждать военные планы нашей армии. У нас один стратегический план — освободить все наши территории. А детали — это уже военная тайна. … Информация — это тоже оружие, и мы им тоже воюем“, - сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, напомнив, что военные планы могут обнародовать только президент, глава Минобороны и главнокомандующий ВСУ.
Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали декларацию о создании единой северной ПВО и намерении использовать свои истребители как единый флот
СМИ: российские военные побывали на месте взрыва трубопровода „Северный поток“ за несколько дней до инцидента. Журналисты издания t-online со ссылкой на собственные источники в спецслужбах утверждают, что российские корабли, проходившие рядом с местом взрыва, имели необходимое оборудование для установки взрывных устройств на глубине около 80 метров.
Мэр Краснодара Евгений Наумов запретил выступление певицы Ани Лорак из-за боязни, что она отправит гонорар украинской армии. „Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы“, — написал он в телеграм-канале.
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. Отмечается, что российский и турецкий лидеры обсудили „актуальные темы российско-турецкого партнерства в различных областях“, а Эрдоган „позитивно оценил“ согласие России продлить зерновую сделку.
Евросоюз может ввести санкции против стран, которые помогают России обходить введенные против нее ограничения, пишет The Telegraph со ссылкой на документ ЕС. При этом отмечается, что санкции за помощь России могут коснуться не только таких стран, как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, но и любых других государств.