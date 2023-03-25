На улице Лавамаа в Таллинне начнется строительство тротуара

По словам старейшины Ласнамяэ Юлианны Юрченко, новый тротуар появится на месте покрытого фрезерной асфальтовой крошкой участка дороги, соединяющего тротуары на улицах Лавамаа и Ангерписти. „На участке шириной три метра и протяженностью 300 метров будет установлено современное уличное освещение, а также места отдыха со скамейками и урнами“, - рассказала старейшина района.