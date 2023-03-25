На улице Лавамаа в Таллинне начнется строительство тротуара
В понедельник, 27 марта, в Ласнамяэ начнется строительство тротуара, соединяющего улицы Лавамаа и Ангерписти, работы продлятся до мая.
По словам старейшины Ласнамяэ Юлианны Юрченко, новый тротуар появится на месте покрытого фрезерной асфальтовой крошкой участка дороги, соединяющего тротуары на улицах Лавамаа и Ангерписти. „На участке шириной три метра и протяженностью 300 метров будет установлено современное уличное освещение, а также места отдыха со скамейками и урнами“, - рассказала старейшина района.
Работы осуществляются по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства предприятием AS TREF Nord. Проект составлен ViaVelo Inseneribüroo OÜ. Стоимость работ по проектированию и строительству составляет 190 000 евро.
Срок завершения работ – май текущего года.