Антивоенная конференция включила Ксению Собчак в „Список Путина“

„Список Путина“ — это проект Форума свободной России, направленный на поиск, закрепление и унификацию данных о лицах, ответственных за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России, а также военных преступников и лиц, ответственных за разжигание войны.

В предварительный список предложений вошли военные преступники (представители российского армейского командования), российские чиновники высокого уровня, представители репрессивной системы, преследующие антивоенных активистов и оппозиционеров. А также многие лидеры общественного мнения РФ: известные журналисты, телеведущие, актеры и рок-музыканты, поддержавшие путинскую агрессию в Украине.

В категорию военных преступников попали главнокомандующие ВВС и ВМФ России Сергей Дронов и Николай Евменов, заместитель главкома ВМФ Владимир Касатонов, главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. Из чиновников „Список Путина“ пополнили руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минтранса Виталий Савельев. Участники Форума предложили для пополнения „Списка Путина“ и кандидатуры ряда лидеров общественного мнения — известных людей, имеющих собственную аудиторию и влияющих на нее. Среди них телеведущий Владимир Познер, бывший руководитель радиостанции „Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов, известная представительница шоу-бизнеса Ксения Собчак, музыканты Сергей Галанин и Владимир Шахрин, актеры Станислав Садальский, Евгений Миронов и Евгений Князев.

В результате голосования было решено Венедиктова и Познера из перечня кандидатов изъять. А Ксению Собчак все же внесли в список. За близость к Путину и активную поддержку его режима.