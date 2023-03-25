ЧМ-2023: американцы Чок и Бейтс победили в танцах на льду, несмотря на падение
Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли чемпионат мира в танцах на льду. Чок и Бейтс победили, несмотря на падение в произвольном танце, которое произошло не на элементе. Вторыми стали Итальянцы Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, бронза у канадцев Пайпер Гиллес – Поль Пуарье.
Представляющая Эстонию пара Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазинг получили за свой прокат 55.67 балла и заняли итоговое 28-е место (в произвольную программу не прошли).
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 226,01
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 219,85
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 217,88
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 214,73
5. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 214,04
6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 201,44
7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 199,20
8. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 196,39
9. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 193,54
10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 190,10
11. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 188,87
12. Евгения Лопарова – Жоффре Бриссо (Франция) – 183,61
13. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 181,22
14. Луасиа Демужо – Те Ле Мерсье (Франция) – 176,85
15. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 170,03
16. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 169,47
17. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 163,01
18. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 162,97
19. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 162,38
20. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 157,51