В Финляндии в апреле начнут автоматически компенсировать высокие счета за электроэнергию

В четверг Евросоюз одобрил субсидию на электроэнергию для финских потребителей. Компенсацию применят к счетам за электроэнергию с ноября по февраль.

Сумму субсидии не переведут на банковский счет, а автоматически вычтут из счета за электроэнергию. Компенсацию выплатят в две части: первая часть будет видна в сумме апрельского счета, а вторую учтут при формировании следующего счета.

Некоторые потребители уже получили счета с апрельской датой оплаты – в таких счетах компенсацию не удалось применить, но она перейдет в следующий счет.

Субсидии предоставляются на оплату электроэнергии, потребляемой в постоянном месте проживания. Компенсируется половина общей суммы счета, превышающей 90 евро – такова сумма собственной ответственности потребителей. Максимальный размер субсидии составит 700 евро в месяц. Оплата передачи электроэнергии не компенсируется.

Компенсацию получат все, кто платит за электричество более десяти центов за киловатт-час. Для потребителей, покупающих электричество по биржевым ценам, достаточно иметь счет на общую сумму более 90 евро.