ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (394-й день) | Опрос: 74 процента европейцев поддерживают санкции против России
Подводим итоги 394-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит „формулы мира“ в одной из европейских столиц. Об этом он заявил 23 марта в своем видеообращении к лидерам стран Евросоюза. Все прекрасно понимают, что в существующих условиях многие главы государств и правительств не смогут приехать в Украину, поэтому можно организовать саммит в одной из стран ЕС, сказал он. „Разве это не придаст глобальной силы Европе? Точно придаст“, - подчеркнул Зеленский.
Украинский президент представил свою „формулу мира“ из 10 пунктов в сентябре 2022 года. Речь в ней, в частности, идет о наказании за нарушение границ стран, в том числе путем санкций, о праве государств на защиту жизни своих граждан, о восстановлении безопасности (в том числе продовольственной и ядерной), а также о территориальной целостности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед Конгрессом, допустил, что часть своей территории Украине придется возвращать дипломатическим путем, сообщает AFP. „Я думаю, в Украине будут территории, за которые украинцы твердо намерены биться на поле боя, а могут быть такие, которые им придется попытаться вернуть другими способами“, - сказал он, отвечая на вопрос республиканца Криса Стюарта о том, поддерживают ли США стремление Владимира Зеленского вернуть Крым, аннексированный РФ в 2014 году.
При этом Блинкен подчеркнул, что „это должны быть украинские решения о том, каким они хотят видеть свое будущее и как это отразится на суверенитете, территориальной целостности и независимости страны“. США, по его словам, не хотят остановки войны в Украине в такой момент, который позволит РФ восстановиться, перевооружиться, а затем атаковать снова.
Депортация детей из Украины является военным преступлением, поэтому ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест президента РФ Владимира Путина полностью оправдан, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. „Есть одна тема, которая особенно важна для меня - это тема похищенных украинских детей. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории“, - сказала она. Из более чем 16 000 украинских детей, вывезенных в Россию, пока только 300 удалось вернуть обратно, добавила фон дер Ляйнен.
74 процента европейцев поддерживают экономические санкции против России, согласно последним данным „Евробарометра“. Об этом сообщает газета „Rheinische Post“. 65 процентов опрошенных поддерживают поставки оружия и другой военной помощи Украине. Большинство граждан ЕС удовлетворены мерами, принимаемыми Европейским Союзом против агрессивной войны России в Украине. Однако 80 процентов опрошенных также требуют, чтобы государства Евросоюза лучше координировали свои действия при покупке оружия.
За прошедшие сутки российские силы нанесли по территории Украины 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых - по Краматорску, а также совершили 82 обстрела из реактивных систем залпового огня, сообщает Генштаб ВСУ. В своей утренней оперативной сводке украинское командование указывает, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, украинские защитники отбили на них более 79 атак.
По данным Генштаба, украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники сил РФ, также были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА различных типов. В сводке отмечается, что ракетными войсками и артиллерией ВСУ были поражены пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 склада горюче-смазочных материалов.
По сведениям украинского Генштаба, из-за значительных ежедневных потерь увеличено количество койко-мест в госпиталях на захваченной территории Луганской области. В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400; при этом все раненые офицеры были 17-18 марта эвакуированы вертолетами на территорию РФ.
Генштаб ВСУ также отмечает увеличение смертности среди раненых захватчиков с 17 по 21 марта в связи с ростом тяжелых ранений и некачественным медобеспечением, в частности из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.
В результате российского ракетного удара по городу Константиновка в Донецкой области погибли трое человек, еще двое получили ранения, сообщили в госслужбе по ЧС Украины. Удар был нанесен в ночь на 24 марта, одна из ракет попала в одноэтажное здание, в котором располагался Пункт несокрушимости. Из-под завалов удалось спасти одного человека.
Один человек погиб в результате российского обстрела Херсона, сообщила областная военная администрация. По данным властей, под обстрел попал прибрежный район, где в момент атаки находились двое местных жителей, переправлявшихся через Днепр. Один из них, 55-летний мужчина, умер от осколочного ранения в грудь. Пострадавший 77-летний житель Херсона госпитализирован в состоянии средней тяжести. Кроме того, было обстреляно складское помещение.
Российские войска днем 24 марта обстреляли приграничный район Черниговской области. В результате минометного обстрела сгорел частный дом и погиб житель населенного пункта Городище, сообщило оперативное командование ВСУ „Север“, отметив, что посещение пограничной полосы крайне опасно для жизни и граждане должны переместиться вглубь страны не менее чем на 20 километров.
Украина передала России всех тяжелораненых пленных, состояние которых позволяло транспортировку, сообщили в координационном штабе по обращению с военнопленными. Украина вернула на родину тела 83 погибших военных и передала России пять тяжелораненых пленных, которые способны к перемещению. Москва не комментировала эту информацию.
Издание „Медиазона“ совместно с русской службой BBC и командой волонтеров установили имена 18023 погибших в Украине российских военных. По состоянию на 25 марта, на первое место среди потерь вышли заключенные. Журналистам известны имена 2,2 тысячи погибших мужчин, завербованных на войну из колоний. На них приходится более 12 процентов потерь, подтвержденных СМИ.
„Потери среди других подразделений растут не так быстро. Подтверждена гибель более 1600 мобилизованных; при этом мы уверены, что даже в нашем списке их больше, так как факт мобилизации указывают не всегда“, - пишет „Медиазона“. Подсчет ведется по публикациям в СМИ, фотографиям с кладбищ, заявлениям чиновников и родственников погибших.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) обвинила Россию и Украину в убийствах военнопленных. По словам главы миссии Матильды Богнер, обе стороны во время войны казнили пленных без суда и следствия прямо на поле боя. ООН располагает доказательствами 25 таких казней со стороны украинских военных и 15 со стороны российских. В случае России в 11 эпизодах убийств пленных это делали бойцы ЧВК „Вагнер“, сообщили в миссии ООН.
Организации известно, что украинские власти начали расследования пяти случаев внесудебных казней со стороны ВСУ, охватывающих 22 жертвы, но у ООН нет данных о каких-либо судебных производствах, добавила Богнер. Бывшие военнопленные с обеих сторон также сообщили о пытках и жестоком обращении в плену.
По оценкам Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Украине зафиксированы 133 жертвы сексуального насилия, включая 85 мужчин, 45 женщин и трех девочек. Это подтвержденные данные.
Администрация Джо Байдена в пятницу внесла в санкционный список семерых членов Центризбиркома Беларуси, заводы МАЗ и БелАЗ вместе с их руководством, а также личный самолет Александра Лукашенко Boeing 737, который, как утверждают в Вашингтоне, президент Беларуси, члены его семьи и ближайшее окружение используют для личных путешествий.
Эти финансовые и дипломатические санкции призваны наказать физических и юридических лиц, причастных к подавлению демократического движения в Беларуси и поддерживающих войну России с Украиной.
Режим Лукашенко „полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников, чтобы получать значительные доходы, которые позволяют проводить репрессии против белорусского народа, - говорится в заявлении заместителя главы министерства финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона. - Мы по-прежнему хотим наказать режим Лукашенко за подавление демократии и поддержку путинской войны“.
У 37 процентов украинцев есть родственники или близкие знакомые, которые погибли или получили ранения в результате вторжения России в Украину, следует из опроса социологического „Центра имени Александра Разумкова“. У 28 процентов опрошенных есть близкие родственники или члены семьи, которые, спасаясь от войны, выехали за границу и на время проведения опроса все еще там находились, каждый пятый ответил, что его близкие или знакомые уже вернулись в Украину.