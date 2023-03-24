ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (394-й день) | Опрос: 74 процента европейцев поддерживают санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит „формулы мира“ в одной из европейских столиц. Об этом он заявил 23 марта в своем видеообращении к лидерам стран Евросоюза. Все прекрасно понимают, что в существующих условиях многие главы государств и правительств не смогут приехать в Украину, поэтому можно организовать саммит в одной из стран ЕС, сказал он. „Разве это не придаст глобальной силы Европе? Точно придаст“, - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент представил свою „формулу мира“ из 10 пунктов в сентябре 2022 года. Речь в ней, в частности, идет о наказании за нарушение границ стран, в том числе путем санкций, о праве государств на защиту жизни своих граждан, о восстановлении безопасности (в том числе продовольственной и ядерной), а также о территориальной целостности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед Конгрессом, допустил, что часть своей территории Украине придется возвращать дипломатическим путем, сообщает AFP. „Я думаю, в Украине будут территории, за которые украинцы твердо намерены биться на поле боя, а могут быть такие, которые им придется попытаться вернуть другими способами“, - сказал он, отвечая на вопрос республиканца Криса Стюарта о том, поддерживают ли США стремление Владимира Зеленского вернуть Крым, аннексированный РФ в 2014 году.

При этом Блинкен подчеркнул, что „это должны быть украинские решения о том, каким они хотят видеть свое будущее и как это отразится на суверенитете, территориальной целостности и независимости страны“. США, по его словам, не хотят остановки войны в Украине в такой момент, который позволит РФ восстановиться, перевооружиться, а затем атаковать снова.