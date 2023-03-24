США наложили санкции на самолет Лукашенко

Как говорится в сообщении ведомства, под санкции попал правительственный „Боинг 737“ с бортовым номером EW-001PA. В Минфине США заявили, что Лукашенко „имеет эксклюзивный доступ“ к этому „Боингу“ и другим „роскошным самолетам“, которые использует для личных поездок, в том числе международных.

В санкционном списке оказались два государственных автопроизводителя — МАЗ и БелАЗ, а также их руководители Валерий Иванкович и Сергей Никифорович.

Под ограничения также попали семь новых членов Центризбиркома Беларуси.

Американские власти объясняют введение новых санкций ответом на „продолжающиеся жестокие репрессии против продемократического движения и гражданского общества в связи с мошенническими президентскими выборами в августе 2020 года“. „Эти действия также подчеркивают готовность США призвать режим в Минске к ответу за соучастие в продолжающейся необоснованной войне России против Украины“, — говорится в сообщении.

Санкции предполагают блокировку на территории США активов фигурантов списка, если они у них есть. Сотрудничество с этими людьми и компаниями может привести к вторичным санкциям.

США, члены Евросоюза и другие страны начали вводить санкции против белорусских властей в августе 2020 года. Это произошло после того, как власти начали жестко подавлять протесты, начавшиеся после президентских выборов. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, оппозиция результаты не признала и заявила, что победу одержала Светлана Тихановская. Под санкции попал и сам Лукашенко.