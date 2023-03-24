Петрыкина: этот чемпионат мира - лучший момент года

„Я довольно сильно волновалась перед короткой программой - я очень хотела хорошо выступить. Но когда я поняла, что попала в сильнейшую разминку на чемпионате мира, я просто была в шоке. Я то думала, что мне выступать последней в предыдущей группе - а я так это не люблю, кататься последней мне не очень нравится.

То есть я, конечно, обрадовалась - но уже вчера на тренировке, когда я вышла на лед с сильнейшими фигуристками мира, я уже была слишком перевозбуждена. Ну и не очень справилась с этим сегодня тоже. Все же, это абсолютно новые для меня ощущения. Поэтому, может, и торопилась так в прокате. Моя цель на этот чемпионат мира была попасть в десятку лучших. И у меня это получилось!

Я, конечно, страшно устала. Но счастлива еще больше - хоть и не смогла прокататься идеально в произвольной программе. Сезон был очень длинный, но этот чемпионат мира - лучший момент года. Во-первых, я смогла прокатать хорошо короткую программу, а во-вторых, у Эстонии теперь две квоты на следующий год, для меня это очень важно“.

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