Глебова: Петрыкина показала потрясающий результат!

Семикратная чемпионка Эстонии по фигурному катанию и директор ледового холла „Тондираба“ Елена Глебова прокомментировала для RusDelfi результат эстонской спортсменки: „Петрыкина показала на чемпионате мира потрясающий результат! Безошибочное выступление в короткой программе позволило Нине выступать в сильнейшей разминке в произвольной, что, безусловно, придавало волнения, но Нина — молодец, она справилась и с произвольной вполне достойно.

Да, несмотря на некоторые помарки и неточности, но, в целом, справилась с поставленными целями на 100%. Попадание в десятку лучших на чемпионате мира — это потрясающий результат, который гарантирует две путевки в женском одиночном катании на следующий чемпионат мира“.

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