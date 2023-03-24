СМИ сообщают о новой ампутации у Костомарова

Ранее о том, что Костомаров перенес еще одну операцию, сообщал „Московский комсомолец“. „Спорт-Экспресс“ пишет, что Костомарову удалили всю кисть. Источник издания отмечает, что весь некроз убран и, если организм начнет нормально функционировать, больше вмешательств не будет. Но если некроз пойдет дальше, возможно, речь пойдет об удалении руки по локоть, пишет РБК.



Костомаров после госпитализации 10 января с тотальным поражением легких из-за вирусно-бактериальной инфекции провел две недели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, используется при острой тяжелой дыхательной недостаточности). По данным СМИ, он перенес операции по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.



Официальной информации об ампутации конечностей, как и об инсультах, не было. Но директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава Сергей Царенко, который занимался лечением Костомарова, 15 февраля говорил, что вся тактика лечения фигуриста „является единственно возможной, но это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам“.



13 марта стало известно, что Костомаров в ближайшее время перенесет новую ампутацию, она была запланирована еще месяц назад.



На прошлой неделе источники „РБК Спорт“ говорили, что состояние фигуриста заметно улучшилось за последние дни, спортсмен дышит самостоятельно, без вспомогательного оборудования.

