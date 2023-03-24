ПОДКАСТ | Почему мы не начинаем играть в футбол в апреле, как в Швеции, а тонем в снегу?

Чемпионат Эстонии по футболу стартовал под знаком отмены матчей: мороз, снег, метель - все это поспособствовало многочисленным переносам игр на более теплое время. Те же футболисты, кому „посчастливилось“ выйти на поле, радости тоже не испытали. Играть по щиколотку в снегу, когда на поле не видно разметки, а на трибунах лишь пара смельчаков - сомнительное удовольствие. В итоге эстонский футбол стал объектом интернет-шуток и мемов на форумах и в соцсетях.

„Сезон нужно начинать попозже и взять для примера чемпионаты скандинавских стран. В Швеции например чемпионат стартует в апреле (первый тур намечен на 1 апреля - прим. RusDelfi). Мы должны понимать, для кого мы играем, в минусовую температуру сложно ожидать большого количества болельщиков. Я сторонник того, чтобы календарь сделать плотнее, но проводить турнир в более приятных погодных условиях“, — прокомментировал Воскобойников нынешний календарь чемпионата Эстонии по футболу.

Юношеская сборная Эстонии до 19 лет отлично выступила в отборочном турнире чемпионата Европы в сентябре прошлого года, когда благодаря победам над Италией и Боснией и Герцеговиной вышла в следующий раунд. Теперь наши парни сражаются в Ирландии с хозяевами, а также командами Словакии и Греции за выход в финальную часть молодежного Евро. Туда отправится только победитель группы.

„Эстонии повезло, что они не попали на грандов, и чисто теоретически парни могут обыгрывать своих соперников. Если мы посмотрим, кого обыграла сборная Эстонии в первом раунде, конечно, без доли везения больших побед не бывает, но везет тому, кто везет. Если посмотреть, в последнее время многие юные футболисты уезжают за границу, что не может не радовать. Эстония не в состоянии соперничать с Испанией или Сербией по количеству футболистов, но мы можем быть небольшой частью футбольного мира“, — прокомментировал Воскобойников успехи юношеской сборной Эстонии.

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