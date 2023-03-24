Латвийский фигурист Васильев: соревнования - это праздник, надо наслаждаться!

Лучшая награда для меня - когда встает зал, сегодня я был тронут до слез, я действительно наслаждался прокатом. Но было нелегко. Я хорошо делаю четверной сальхов на тренировках - и мне очень важно показать это на соревнованиях в короткой программе. У меня с ним проблемы не потому что я не могу, а потому что я слишком осторожничаю. Мне надо было поменять отношение внутри себя. В конце концов, соревнования - это же праздник! Для меня это как отпуск, вся работа, по сути, уже позади, теперь осталось только показать, к чему я готовился. Значит, надо наслаждаться. И это должен быть момент счастья - а я приезжаю в диком стрессе. Вот над этим я и работаю. Чтоб был драйв, а не неподъемный груз на плечах. Надо научиться выходить на лед как на праздник, а не как на заклание. И будь что будет. Я ведь обожаю кататься, это дело моей жизни - не потому что я вынужден этим заниматься, а потому что я это обожаю. Я катаюсь - и ловлю взгляды публики, и это меня заряжает еще больше“.