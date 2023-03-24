В Ласнамяэ создадут молодежную сеть, которая будет работать на улучшение жилой среды района
На этой неделе девять ласнамяэских муниципальных школ и управа района Ласнамяэ подписали соглашение о добрых намерениях, согласно которому стороны смогут вносить больший вклад в участие молодежи в развитии района.
„В начале года в Ласнамяэ состоялась ученическая конференция, на которой эксперты поделились опытом с учениками ласнамяэских школ, и молодежь вдохновилась на то, чтобы вносить больший вклад в жизнь и развитие своего района. Уже тогда стало ясно, что нам нужен системный подход и более эффективное сотрудничество. Соглашение, которое мы только что подписали, является вторым шагом на этом пути“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
1 февраля 2023 года в центре культуры „Линдакиви“ состоялась первая ученическая конференция на тему „Ласнамяэ – умный, комфортный и зеленый район“. Идея организации ученической конференции была вдохновлена стратегией развития Таллинна „Таллинн 2035“, в которой 2022/23 учебный год посвящен природе и заботе об окружающей среде. Целью конференции было предложить живущим и учащимся в Ласнамяэ молодым людям задуматься и вместе сделать район более умным, комфортным и зеленым. Конференция также преследовала цель повысить экологическую осведомленность ребят и их готовность к улучшению окружающей среды, а кроме того – способствовать социализации молодежи.
„Стороны договорились о том, что в дальнейшем в Ласнамяэ сеть будет работать на улучшение нашей жилой среды. Я считаю, что сегодняшние школьники очень хорошо осведомлены в вопросах экологии, но практическая работа по организации конференций и других мероприятий даст возможность еще больше популяризировать „зеленое“ мышление и внедрение принципов устойчивого развития в повседневную жизнь. Мы учимся повсюду, и с помощью занятий на свежем воздухе сможем многое изменить в нашем районе. Именно для этого сначала нужно договориться, что и как мы будем делать. В части практического опыта следующая экологическая конференция будет гораздо более содержательной и интересной, поскольку на ней речь пойдет уже о результатах совместной работы“, - добавил директор Ласнамяэской гимназии Андрей Канте.
Участники конференции пришли к выводу, что у каждого жителя Ласнамяэ есть возможность внести свой вклад в будущее района. Лучшим способом сделать это было бы создание сети для координации, планирования и реализации конкретных шагов. Было решено, что ученическая конференция станет первой в череде мероприятий, на которых представители учебных заведений Ласнамяэ будут обсуждать и действовать сообща в целях развития своего района. На основании положительных отзывов об ученической конференции, того факта, что в 2023 году Таллинн является Зеленой столицей Европы, и согласия учебных заведений с тем, что изменения возможны только через сотрудничество и в результате устойчивого процесса, было предложено подписать соглашение о добрых намерениях, которое послужит основой для дальнейших действий.
Исходя из соглашения целями организаций-участников сети на следующий период являются: создание комиссии для координации, планирования и реализации намеченных мероприятий; обеспечение беспрепятственного и надлежащего обмена информацией между учебными заведениями района; приглашение живущих и обучающихся в Ласнамяэ молодых людей думать и действовать вместе, чтобы сделать район более умным, комфортным и зеленым; повышение экологической осведомленности учащихся и их готовности к улучшению среды проживания.
Соглашение о добрых намерениях подписали: управа района Ласнамяэ, Ласнамяэская гимназия, Ласнамяэская русская гимназия, Таллиннский Линнамяэский русский лицей, Таллиннская Махтраская основная школа, Таллиннская гимназия Куристику, Таллиннская гимназия Ляэнемере, основная школа Ласнамяэ, Таллиннская гимназия Лаагна и Таллиннская гимназия Паэ.