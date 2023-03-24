Петрыкина с личным рекордом в топ-9 лучших фигуристок мира!(10)
Завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). По итогам двух программ победительницей стала Каори Сакамото. Представительница Эстонии Нина Петрыкина занимала после короткой программы промежуточное 6-е место и выступала в сильнейшей разминке.
За прокат произвольной Нина получила от судей 125.49, в сумме за две программы - 193.49. Это личный рекорд спортсменки и она уже точно входит в десятку лучших фигуристок этого чемпионата мира, что дает Эстонии две квоты на следующий чемпионат. Это лучший результат Эстонии на чемпионатах мира!
„Что означает этот результат? Сейчас трудно подобрать слова. Наверное, в первую очередь то, что на следующем чемпионате мира у Эстонии будет две путевки. А так надо прийти в себя. Турнир отнял очень много эмоций. Все было очень эмоционально. Нина боролась, были маленькие погрешности, которые не позволили ей получить столько баллов, на сколько она могла бы накатать. Но это опыт. На сегодняшний день так. Но нам есть куда расти и что улучшать“, - приводит Rus.Err.ее слова тренера Нины Петрыкиной Светланы Варнавской.
По итогам двух программ победительницей стала японская фигуристка Каори Сакамото, набравшая в сумме 224,61 балла.
Таким образом, Сакамото защитила титул и стала двукратной чемпионкой мира. Второе место заняла южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин (220,94). Тройку замкнула бельгийская спортсменка Луна Хендрикс (210,42).
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Женщины
1. Каори Сакамото (Япония) – 224,61
2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 220,94
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 210,42
4. Изабо Левито (США) – 207,65
5. Маи Михара (Япония) – 205,70
6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 203,51
7. Николь Шотт (Германия) – 197,76
8. Кимми Репонд (Швейцария) – 194,09
9. Нина Петрыкина (Эстония) – 193,49
10. Ринка Ватанабе (Япония) - 192,81
11. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 191,78
12. Эмбер Гленн (США) – 188,33
13. Маделин Скизас (Канада) – 187,49
14. Анастасия Губанова (Грузия) – 184,92
15. Брэди Теннелл (США) – 184,14
16. Екатерина Куракова (Польша) – 181,43
До соревнований
„Чемпионат“ поставил Нину Петрыкину в число тех спортсменок чемпионата мира, кто может удивить: „ Нина Петрыкина, 18 лет. Эстонская одиночница активно осваивает не только тройной аксель, но и четверные прыжки. „Триксель идёт немного легче. У меня с детства аксель лёгкий, любимый прыжок. Поэтому он пошёл быстрее“, - приводит слова спортсменки издание.
Никто из девушек на чемпионате мира по фигурному катанию 2023 не заявил четверные прыжки в произвольной. А вот попытки тройного акселя намерены предпринять японка Ринка Ватанабэ и американка Амбер Гленн. Также ещё одна представительница США Изабо Левито собирается продемонстрировать каскад тройной лутц — тройной риттбергер.
Как прошли тренировки
Американский журналист Джеки Вонг у себя в соцсетях поделился инсайдами с тренировок девушек.
Текущий лидер Каори Сакамото в прогоне произвольной откаталась чисто. Вне прогона зачем-то пробовала каскад тройной риттбергер — тройной риттбергер, с которого упала.
Занимающая вторую позицию кореянка Ли Ха Ин допустила в прогоне „бабочку“ на тройном флипе (скрутила только один оборот вместо трёх).
Идущая третьей японка Маи Михара во время прогона приземлила тройной лутц в степ-аут, из-за чего не смогла выполнить каскад, ещё один тройной лутц сдвоила.
Бельгийка Луна Хендрикс грязно выехала тройной лутц, который должен идти в каскаде с двойным тулупом.
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