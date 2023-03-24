Петрыкина с личным рекордом в топ-9 лучших фигуристок мира!

За прокат произвольной Нина получила от судей 125.49, в сумме за две программы - 193.49. Это личный рекорд спортсменки и она уже точно входит в десятку лучших фигуристок этого чемпионата мира, что дает Эстонии две квоты на следующий чемпионат. Это лучший результат Эстонии на чемпионатах мира!

„Что означает этот результат? Сейчас трудно подобрать слова. Наверное, в первую очередь то, что на следующем чемпионате мира у Эстонии будет две путевки. А так надо прийти в себя. Турнир отнял очень много эмоций. Все было очень эмоционально. Нина боролась, были маленькие погрешности, которые не позволили ей получить столько баллов, на сколько она могла бы накатать. Но это опыт. На сегодняшний день так. Но нам есть куда расти и что улучшать“, - приводит Rus.Err.ее слова тренера Нины Петрыкиной Светланы Варнавской.

По итогам двух программ победительницей стала японская фигуристка Каори Сакамото, набравшая в сумме 224,61 балла.

Таким образом, Сакамото защитила титул и стала двукратной чемпионкой мира. Второе место заняла южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин (220,94). Тройку замкнула бельгийская спортсменка Луна Хендрикс (210,42).

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) – 224,61

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 220,94

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 210,42

4. Изабо Левито (США) – 207,65

5. Маи Михара (Япония) – 205,70

6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 203,51

7. Николь Шотт (Германия) – 197,76

8. Кимми Репонд (Швейцария) – 194,09

9. Нина Петрыкина (Эстония) – 193,49

10. Ринка Ватанабе (Япония) - 192,81

11. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 191,78

12. Эмбер Гленн (США) – 188,33

13. Маделин Скизас (Канада) – 187,49

14. Анастасия Губанова (Грузия) – 184,92

15. Брэди Теннелл (США) – 184,14

16. Екатерина Куракова (Польша) – 181,43

До соревнований