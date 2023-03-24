ЧМ по фигурному катанию: чем сегодня удивит Нина Петрыкина?

„Чемпионат“ поставил Нину Петрыкину в число тех спортсменок чемпионата мира, кто может удивить: „ Нина Петрыкина, 18 лет. Эстонская одиночница активно осваивает не только тройной аксель, но и четверные прыжки. „Триксель идёт немного легче. У меня с детства аксель лёгкий, любимый прыжок. Поэтому он пошёл быстрее“, - приводит слова спортсменки издание.

Никто из девушек на чемпионате мира по фигурному катанию 2023 не заявил четверные прыжки в произвольной. А вот попытки тройного акселя намерены предпринять японка Ринка Ватанабэ и американка Амбер Гленн. Также ещё одна представительница США Изабо Левито собирается продемонстрировать каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Как прошли тренировки

Американский журналист Джеки Вонг у себя в соцсетях поделился инсайдами с тренировок девушек.

Текущий лидер Каори Сакамото в прогоне произвольной откаталась чисто. Вне прогона зачем-то пробовала каскад тройной риттбергер — тройной риттбергер, с которого упала.

Занимающая вторую позицию кореянка Ли Ха Ин допустила в прогоне „бабочку“ на тройном флипе (скрутила только один оборот вместо трёх).

Идущая третьей японка Маи Михара во время прогона приземлила тройной лутц в степ-аут, из-за чего не смогла выполнить каскад, ещё один тройной лутц сдвоила.

Бельгийка Луна Хендрикс грязно выехала тройной лутц, который должен идти в каскаде с двойным тулупом.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Женщины

Произвольная программа

Первая разминка

1. Александра Фейгин (Болгария)

2. Лара Наки Гутманн (Италия)

3. Юлия Саутер (Румыния)

4. Янна Юркинен (Финляндия)

5. Ольга Микутина (Австрия)

6. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)

Вторая разминка

7. Софья Степченко (Латвия)

8. Ким Йе Лим (Южная Корея)

9. Маделин Скизас (Канада)

10. Ринка Ватанабе (Япония)

11. Нина Пинзарроне (Бельгия)

12. Кимми Репонд (Швейцария)

Третья разминка

13. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

14. Анастасия Губанова (Грузия)

15. Эмбер Гленн (США)

16. Екатерина Куракова (Польша)

17. Брэди Теннелл (США)

18. Николь Шотт (Германия)

Четвертая разминка