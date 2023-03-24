Эстонская пара в танцах на льду: пока здоровье на первом месте!

Представляющая Эстонию в танцах на льду пара Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазинг не смогли начать сезон 22/23, потому что партнерша упала во время тренировки и сильно ударилась головой. Настолько сильно, что ей потребовалась срочная операция. „За неделю до Finlandia Trophy у нас было очень неудачное падение. Я ударилась головой, и мне пришлось сделать экстренную операцию“, — написала Мазинг в Instagram. Не прошло и полугода, как пара оказалась на льду чемпионата мира в Японии.

Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазинг получили за свой прокат 55.67 балла и заняли итоговое 28-е место (в произвольную программу не прошли).

Солен: „Для нас так много значит быть сегодня здесь, на чемпионате мира. Я как будто доказала самой себе: да, была травма, но сейчас я в порядке. Сложнее всего было признаться самой себе, что со мной произошло что-то действительно серьезное. Я отказывалась в это верить. Психологически было сложно снова выйти на лед, но я не допускала и мысли, что больше никогда не буду кататься. Мне было три года, и я уже знала, что моя цель в жизни - выиграть Олимпиаду. Как я могу от нее отказаться. И да, я просто очень сильно люблю фигурное катание. А еще - знаете, я получила столько поддержки за эти месяцы. Мой партнер, тренеры, друзья, семья, коллеги по команде - спасибо им, это просто бесценно. А сегодняшняя публика - ради этого стоило приезжать!“

Марко: „У меня просто невероятная партнерша - все, что я могу, - это поддерживать ее изо всех своих сил. Она на моих глазах училась заново ходить, разговаривать и даже говорить по-английски. Так она уже на третий день в больница начала донимать врачей - сможет ли она выступить на чемпионате мира, представляете? Поначалу она выходила на лед всего минут на 15, потихоньку втягиваясь и привыкая к тренировкам“.