ЧМ по фигурному катанию: американцы лидируют после ритм-танца, эстонская пара в произвольную не прошла

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию на лед вышли танцевальные пары. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - вторые, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады идут на третьем месте.