Зимние виды
24.03.2023, 09:44

ЧМ по фигурному катанию: американцы лидируют после ритм-танца, эстонская пара в произвольную не прошла

 
Мэдисон Чок и Эван Бейтс
Мэдисон Чок и Эван Бейтс
ФОТО: ISSEI KATO | Scanpix

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию на лед вышли танцевальные пары. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - вторые, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады идут на третьем месте.

Представляющая Эстонию пара Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазинг получили за свой прокат 55.67 балла и заняли итоговое 28-е место (в произвольную программу не прошли).

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 91,94

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 88,21

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 87,34

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,56

5. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 85,59

6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 78,74

7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 78,70

8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 76,97

9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,56

10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 75,24

11. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 72,92

12. Евгения Лопарова – Жоффре Бриссо (Франция) – 72,80

13. Луасиа Демужо – Те Ле Мерсье (Франция) – 69,88

14. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 69,43

15. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 67,95

16. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 64,80

17. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 64,14

18. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,02

19. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 63,94

20. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 63,88

...

28. Солен Мазинг - Марко Евгений Гайдаенко - 55.67

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