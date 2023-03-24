ЧМ по фигурному катанию: американцы лидируют после ритм-танца, эстонская пара в произвольную не прошла
23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию на лед вышли танцевальные пары. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - вторые, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады идут на третьем месте.
Представляющая Эстонию пара Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазинг получили за свой прокат 55.67 балла и заняли итоговое 28-е место (в произвольную программу не прошли).
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 91,94
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 88,21
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 87,34
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,56
5. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 85,59
6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 78,74
7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 78,70
8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 76,97
9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,56
10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 75,24
11. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 72,92
12. Евгения Лопарова – Жоффре Бриссо (Франция) – 72,80
13. Луасиа Демужо – Те Ле Мерсье (Франция) – 69,88
14. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 69,43
15. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 67,95
16. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 64,80
17. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 64,14
18. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,02
19. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 63,94
20. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 63,88
...
28. Солен Мазинг - Марко Евгений Гайдаенко - 55.67
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