Месси вторым в истории забил 800 голов за карьеру

За национальную команду забитый мяч стал для аргентинца 99-м. Кроме того, он забил 672 гола за испанскую „Барселону“ и 29 — за французский „Пари Сен-Жермен“.



По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Месси стал вторым футболистом, забившим 800 мячей за карьеру в официальных матчах. Первым был Криштиану Роналду.



Пеле утверждает, что за свою карьеру забил 1283 гола, однако 526 из них пришлось на неофициальные турниры и товарищеские матчи. В 812 же официальных матчах бразилец забил 757 голов.



В прошлом декабре Месси был признан лучшим игроком финала и всего турнира чемпионата мира в Катаре, который стал победным для аргентинской команды впервые с 1986 года. Игрок выступал с начала карьеры за испанскую „Барселону“, а летом 2021 года перешел в ПСЖ в качестве свободного агента.



35-летний аргентинец рекордные семь раз получал „Золотой мяч“. В составе сборной Аргентины он также выигрывал Олимпийские игры (2008) и Кубок Америки (2021). В конце февраля Месси стал обладателем награды Международной федерации футбола (ФИФА) лучшему футболисту 2022 года.