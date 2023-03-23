Лаури Лаатс уходит с поста старейшины Мустамяэ в Рийгикогу

Латс пояснил, что хотя он и на парламентских выборах 2019 года получил депутатский мандат, тогда время уходить еще не подошло - много было работы в Мустамяэ. „Теперь пора двигаться вперед, и я все сильнее ощущаю те аспекты в государственной политике, за которые хотелось бы взяться, засучив рукава“, - сказал Лаатс.

Как сказал политик, пойти в Рийгикогу рекомендовала ему и его мама. „Этим шести тысячам человек нет никакой пользы оттого, что ты говоришь, что можно было бы на Тоомпеа сделать лучше. Нужно идти и делать“, - передал Лаатс слова своей матери.

Лаатс поблагодарил мустамяэсцев и сказал, что его сердце все равно останется в Мустамяэ.

На недавних выборах в Рийгикогу Лаури Лаатс баллотировался в избирательном округе Мустамяэ-Нымме и набрал 5984 голоса.