ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (393-й день) | Глава сухопутных войск ВСУ анонсировал наступление в Бахмуте

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая в Эссене, высказался за создание условий для допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов. По словам главы МОК, исключение россиян и белорусов только на основании гражданства стало бы „дискриминацией“, а Олимпийские игры „могут способствовать диалогу в напряженное время“. По словам Баха, он выступает против „политического влияния на спорт“, а также любых предположений о том, что с россиянами следует обращаться „так, будто они несут коллективную вину“.

Заявления России об эскалации в связи с планами Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном „безосновательны“, сказал на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он также опроверг слова президента РФ Владимира Путина о том, что речь идет об оружии с „ядерным компонентом“. „Боеприпасы с обедненным ураном были исследованы на предмет влияния на здоровье людей. Они не представляют ядерной угрозы“, - подчеркнул Кирби. По его словам, это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его бронебойных свойств. Кирби посоветовал России вывести свои танки из Украины, если она так обеспокоена здоровьем танкистов.

В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

В утренней оперативной Генштаба указывается, что за сутки россияне нанесли по территории Украины 48 авиаударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях. Сбиты 16 из 21 БПЛА типа „Шахед-136“, запущенных из Брянской области РФ. В результате ударов вражеских дронов есть погибшие и раненые среди гражданских лиц. Кроме того, захватчики совершили 75 обстрелов из РСЗО, сообщает украинское командование.

За прошедшие сутки украинские Сил обороны отразили 83 вражеских атаки на восточном участке фронта, сообщает Генштаб ВСУ. По его данным, российские силы продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а на других - обороняются.

Темпы российских операций вокруг Бахмута замедляются, в то же время армия РФ, вероятно, пытается организовать наступление на других направлениях, в частности в районе Авдеевки, заявили эксперты Института изучения войны (ISW). По их данным, 21 и 22 марта россияне незначительно продвинулись на юге Бахмута, а ВСУ провели контратаки на юго-западных и северо-западных окраинах города.

По данным Минобороны Великобритании, это может быть связано с тем, что Россия передислоцирует подразделения на другие направления. „Российские силы сейчас увеличивают темпы наступательных операций вокруг Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что они делают это за счет операций вокруг Бахмута и наступления вокруг Угледара, которое остановилось“, – говорится в обзоре ISW.

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский анонсировал скорое наступление ВСУ в районе Бахмута. По его словам, основными силами России на этом направлении остается ЧВК „Вагнер“. „Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском“, - написал Сырский.

Агентство Bloomberg утверждает со ссылкой на источники, что Евгений Пригожин готовится свернуть операции ЧВК „Вагнер“ в Украине и „снова сосредоточить свое внимание на Африке“. По данным агентства, это связано с тем, что российские силовики и политический истеблишмент считают Пригожина растущей угрозой и „начинают ставить ему палки в колеса“. В последнее время ЧВК „Вагнер“ столкнулся с нехваткой военных из-за запрета вербовать заключенных и боеприпасов из-за прекращения поставок со стороны Минобороны, пишет Bloomberg. Комментарий владельца ЧВК „Вагнер“ был опубликован в Telegram-канале „Кепка Пригожина“. „Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины“, - заявил он.