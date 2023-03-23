ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (393-й день) | Глава сухопутных войск ВСУ анонсировал наступление в Бахмуте
Подводим итоги 393-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За прошедшие сутки украинские Сил обороны отразили 83 вражеских атаки на восточном участке фронта, сообщает Генштаб ВСУ. По его данным, российские силы продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а на других - обороняются.
В утренней оперативной Генштаба указывается, что за сутки россияне нанесли по территории Украины 48 авиаударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях. Сбиты 16 из 21 БПЛА типа „Шахед-136“, запущенных из Брянской области РФ. В результате ударов вражеских дронов есть погибшие и раненые среди гражданских лиц. Кроме того, захватчики совершили 75 обстрелов из РСЗО, сообщает украинское командование.
В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.
Заявления России об эскалации в связи с планами Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном „безосновательны“, сказал на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он также опроверг слова президента РФ Владимира Путина о том, что речь идет об оружии с „ядерным компонентом“. „Боеприпасы с обедненным ураном были исследованы на предмет влияния на здоровье людей. Они не представляют ядерной угрозы“, - подчеркнул Кирби. По его словам, это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его бронебойных свойств. Кирби посоветовал России вывести свои танки из Украины, если она так обеспокоена здоровьем танкистов.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая в Эссене, высказался за создание условий для допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов. По словам главы МОК, исключение россиян и белорусов только на основании гражданства стало бы „дискриминацией“, а Олимпийские игры „могут способствовать диалогу в напряженное время“. По словам Баха, он выступает против „политического влияния на спорт“, а также любых предположений о том, что с россиянами следует обращаться „так, будто они несут коллективную вину“.
Темпы российских операций вокруг Бахмута замедляются, в то же время армия РФ, вероятно, пытается организовать наступление на других направлениях, в частности в районе Авдеевки, заявили эксперты Института изучения войны (ISW). По их данным, 21 и 22 марта россияне незначительно продвинулись на юге Бахмута, а ВСУ провели контратаки на юго-западных и северо-западных окраинах города.
По данным Минобороны Великобритании, это может быть связано с тем, что Россия передислоцирует подразделения на другие направления. „Российские силы сейчас увеличивают темпы наступательных операций вокруг Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что они делают это за счет операций вокруг Бахмута и наступления вокруг Угледара, которое остановилось“, – говорится в обзоре ISW.
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский анонсировал скорое наступление ВСУ в районе Бахмута. По его словам, основными силами России на этом направлении остается ЧВК „Вагнер“. „Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском“, - написал Сырский.
Агентство Bloomberg утверждает со ссылкой на источники, что Евгений Пригожин готовится свернуть операции ЧВК „Вагнер“ в Украине и „снова сосредоточить свое внимание на Африке“. По данным агентства, это связано с тем, что российские силовики и политический истеблишмент считают Пригожина растущей угрозой и „начинают ставить ему палки в колеса“. В последнее время ЧВК „Вагнер“ столкнулся с нехваткой военных из-за запрета вербовать заключенных и боеприпасов из-за прекращения поставок со стороны Минобороны, пишет Bloomberg. Комментарий владельца ЧВК „Вагнер“ был опубликован в Telegram-канале „Кепка Пригожина“. „Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины“, - заявил он.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Гааге в случае суда над Путиным, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд в Гааге. „Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. <…> Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо“, - написал Медведев.
Любая попытка арестовать Путин по выданному ордеру будет объявлением войны России, заявил он позднее. „Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим Германии, и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее“, - сказал Медведев.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил угрозы Медведева нанести ракетный удар по Гааге в случае суда над Путиным. „Европейский Союз осуждает незаконную угрозу высокопоставленного представителя России применить силу против Международного уголовного суда (МУС) и принимающей его страны - Нидерландов. ЕС также сожалеет об объявленных Россией мерах против прокурора МУС и судей, участвовавших в выдаче ордеров на арест представителей России“, - говорится в заявлении Борреля, опубликованном, в том числе на русском языке.
„ЕС подтверждает, что полностью поддерживает МУС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МУС, неприемлемы“, - подчеркнул он, добавив, что ЕС „намерен защищать Суд от любого внешнего вмешательства, направленного на то, чтобы воспрепятствовать отправлению правосудия и подорвать международную систему уголовного правосудия“.
Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4 на следующей неделе, сообщило министерство обороны страны. Словакия передала Украине четыре из 13 обещанных истребителей МиГ-29, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь. Остальные самолеты будут переданы в ближайшие недели. Словакия стала второй страной, решившей поставить Украине истребители. Первой об этом заявила Польша.
Европейский Союз полон решимости усилить коллективное давление на Россию, говорится в заявлении, принятом на саммите ЕС. Более жесткий подход к РФ включает в себя возможное расширений санкций и совершенствование существующего потолка цен на российские нефтепродукты, отмечает агентство dpa.
Главы государств и правительств стран ЕС одобрили дальнейшую военную помощь Украине. Цель Брюсселя заключается в предоставлении Киеву „одного миллиона артиллерийских снарядов совместными усилиями в течение следующих 12 месяцев“, приводит агентство AFP выдержки из декларации. Главы МИД и Минобороны стран ЕС утвердили пакет в один миллион боеприпасов для Украины 20 марта.
Президент Финляндии подписал документы о вступлении страны в НАТО. Для членства в НАТО Финляндии осталось пройти утверждение двумя действующими членами альянса - Венгрией и Турцией.
Соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине подписали генпрокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис.
„Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности“, - заявил Костин (цитата по изданию „Украинская правда“.
Чем именно будет заниматься украинское представительство суда, публично не оглашалось.
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень „международных спонсоров войны“. Банк после полномасштабного вторжения России в Украину не только продолжил работать в России, но и официально признал самопровозглашенные „ДНР“ и „ЛНР“ через свое российское представительство, что и стало основанием для внесения в список, указали в НАПК. Кроме того, банк „подыгрывает российской пропаганде, называя войну „специальной военной операцией“, добавили в агентстве.
Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет России 559 млн евро, эта сумма равна стоимости около 95 ракет „Калибр“, подчеркнули в НАПК. В Австрии пока не комментировали решение украинской стороны.
Главное из нового обращения президента Украины Владимира Зеленского
Он записал его в поезде, на котором ездит по регионам Украины, но адресовано оно, в первую очередь, европейским политикам. Вот пять основных тезисов Зеленского:
Нельзя затягивать передачу оружия, особенно дальнобойного, украинской армии.
Зеленский поблагодарил те страны, которые уже передали или приняли решение передать Украине боевые самолеты, но он попросил и о более новых моделях.
Зеленский призвал усилить санкции против России, „не размывать“ их - особенно под „манипулятивным прикрытием продовольственной безопасности“.
Президент Украины предложил провести „саммит формулы мира“ в одной из безопасных европейских столиц.
Зеленский особенно попросил не затягивать сближение Украины и Евросоюза. Украина готова к переговорам с ЕС о вступлении уже в этом году.