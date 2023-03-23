Саммит ЕС: Евросоюз передаст Украине 1 млн снарядов и усилит коллективное давление на Россию

„Европейский совет приветствует достигнутую договоренность о срочной доставке в Украину наземных и артиллерийских снарядов, а также, если потребуется, ракет, в том числе посредством совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в том числе через Европейский фонд мира“, — говорится в заявлении.

Один миллион артиллерийских боеприпасов будет поставлен совместными усилиями стран ЕС в течение следующих 12 месяцев „без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов“.

Европейский Союз полон решимости усилить коллективное давление на Россию, говорится в заявлении, принятом на саммите ЕС. Более жесткий подход к РФ включает в себя возможное расширений санкций и совершенствование существующего потолка цен на российские нефтепродукты, отмечает DW со ссылкой на агентство dpa.

В то же время выдача Международным уголовным судом ордера на арест российского президента Владимира Путина в декларации саммита „принята к сведению“.

Основной причиной сдержанной формулировки является позиция Венгрии, правительство которой перед саммитом заявило, что не хочет какого-либо комментария по решению МУС (в декларации. - Ред.), указало dpa.